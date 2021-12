"Sanremo Giovani": Matteo Romano approda nella città dei fiori per la presentazione della kermesse

E’ approdato a Sanremo, non ancora in quella ‘Sanremo che conta’ ma con la speranza di farlo, domani sera dal Teatro del Casinò della città dei fiori.



Matteo Romano, 19enne di Cuneo, dopo gli studi e la partecipazione ad alcuni concorsi, è stato notato anche per le migliaia di visualizzazioni sui social network. Scelto da Amadeus per la qualità della sua musica, domani sera si esibirà a ‘Sanremo Giovani’, sperando di entrare nei primi tre che andranno al Festival di febbraio.



Saranno quindi tre e non solo due, come era previsto fino a oggi. Il Direttore artistico, infatti, ha annunciato nel corso della presentazione la grande novità. Tre artisti andranno al Festival che, quindi, avrà un cast di 25 ‘Big’, uno in più del previsto.



Per Matteo una speranza in più di far parte del Festival 2022, per il quale salgono le attese dopo l’edizione dello scorso anno che, per la prima volta nella sua storia, ha visto la platea vuota a causa del Covid. Quest’anno, grazie a vaccini e ‘Green Pass’ il pubblico tornerà in sala, ovviamente con le normative previste a livello nazionale.