Bra, grande successo per OFF: adesso la città guarda prepara al salone del libro per ragazzi

Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione del Salone OFF – Aspettando il Salone del Libro per Ragazzi. La rassegna, che dal 5 marzo al 26 aprile ha tinto di "giallo" la città di Bra, ha registrato la partecipazione di oltre mille grandi e piccoli lettori, confermando l'entusiasmo per il mondo della lettura e dell'investigazione.

Il ricco cartellone, ispirato al tema "Come un Detective, Omaggio ad Agatha Christie", che animerà anche il prossimo Salone del Libro per Ragazzi, ha offerto 13 appuntamenti che hanno spaziato tra presentazioni letterarie, laboratori per i più piccoli e riflessioni su temi di attualità. Dagli approfondimenti storici e sociali con esperti come i professori Angelo Calemme e Luiz Valerio Trindade, fino agli incontri con autori di primo piano nel panorama nazionale come Alberto Pellai, Alice Basso ed Enrico Pandiani. Particolare attenzione è stata dedicata alle famiglie e ai giovani lettori attraverso esperienze immersive come le letture animate, il Kamishibai e i laboratori creativi ospitati presso la Biblioteca civica e le librerie cittadine.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la Città di Bra e i numerosi partner cittadini coinvolti, tra cui la Biblioteca Civica "Giovanni Arpino", la Libreria Crocicchio, la Premiata Libreria Marconi e la scuola di danza e teatro Il Sole a Mezzanotte. Proprio quest'ultima ha curato il gran finale presso il Teatro Politeama Boglione con lo spettacolo interattivo "L’ultima Chiamata", fondendo danza e teatro in un’esperienza unica per il pubblico.

Il Salone OFF (realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione CRC, BCC Cherasco, Ascom Bra e la Fiera Piemontese dell’Editoria di Cavallermaggiore) rappresenta il prologo ideale verso il prossimo grande appuntamento della stagione culturale braidese: la 23ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi, in programma dal 20 maggio al 25 maggio 2026.