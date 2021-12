"La nuova piazza del Rondò dei Talenti sarà la più bella di Cuneo": Fondazione CRC pronta ad ampliare l'area esterna sul controviale

Nelle intenzioni della Fondazione CRC la nuova piazza pedonale aperta in corrispondenza del Rondò dei Talenti - la struttura ex-sede UBI Banca in Rondò Garibaldi a Cuneo che proprio la Fondazione sta facendo riqualificare da alcuni mesi - diventerà "la piazza più bella di Cuneo".



Il progetto è stato presentato alla 3^ commissione consiliare nella serata di ieri (givoedì 16 dicembre) assieme alla proposta di riconoscimento dell'interesse pubblico da parte del Comune di Cuneo: l'intervento, infatti, coinvolge non solo l'area di proprietà della Fondazione CRC - che ha acquisito lo stabile nel 2019 - ma anche la parte attualmente percorribile del controviale che la costeggia, di competenza del Comune.



Presenti in commissione gli assessori Luca Serale e Mauro Mantelli. Al tavolo della Fondazione, anche il vicepresidente Ezio Raviola e il consigliere Enrico Collidà.



Le specifiche del progetto

I tecnici della Fondazione in collegamento con i commissari hanno presentato il progetto della piazza pubblica, sottolineando come ben si leghi al grande progetto di ristrutturazione dell'arredo urbano che sta investendo la città e alla "nuova vita pedonalizzata" del viale degli Angeli. "La piazza avrà un arredo particolare e caratteristico fatto di panche, panchine e fioriere che favorirà il raccordo con il viale stesso - hanno detto - , e si è proposto di utilizzare materiali simili a quelli proposti nella via Roma pedonalizzata, con giochi geometrici ben delineati".



Il progetto prevede di salvaguardare la parte di pista ciclabile attualmente presente sul viale e di permettere, ovviamente, l'ingresso ai mezzi di soccorso, ma anche di utilizzare alcune delle fioriere - oltre che per gli elementi di verde pubblico - come "base" per alcune sculture messe a disposizione dal progetto "Coltivarte" della Fondazione CRC. Saranno individuate aree di posizionamento di portabiciclette e stazioni di ricarica e-bike e, sul bordo perimetrale adiacente all'abitazione annessa allo stabile si prevede di realizzare uno spazio dehors aperto con una panchina pubblica. All'ingresso, poi, sarà installato un ledwall per la proiezione d'infrmazioni in merito alle attività del Rondò e dell’amministrazione comunale. Ogni elemento d'arredo della piazza sarà



Il costo totale del solo intervento sull'area esterna è di 820.000 euro. Stando a quanto comunicato, la Fondazione ha messo sul piatto anche la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.



"Una delle grandi intuizioni del presidente Genta"

A introdurre i lavori ci ha pensato il vicepresidente della Fondazione CRC Raviola, che ha sottolineato l'intenzione di donare "alla città una struttura importantissima a totale disposizione della comunità: questa è stata una delle grandi intuizioni del nostro presidente, Giandomenico Genta, e stiamo cercando di concretizzarla nel migliore dei modi".



"Il prossimo anno la Fondazione compirà trent'anni e ci piaceva l’idea, già deliberata in consiglio d’amministrazione, di coinvolgere un artista di livello internazionale per la realizzazione di un’opera da inserire nella piazza" ha aggiunto.