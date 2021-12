I Vigili del Fuoco sono intervenuti, nella tarda serata di ieri, domenica 19 dicembre, per un principio di incendio a Busca, in via Caraglio.

Le fiamme si sono sprigionate da una caldaia a legna, sul posto sono intervenute le squadre di Vigili del Fuoco di Cuneo e di Busca con autobotte e autopompa serbatoio.