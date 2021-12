A San Michele Mondovì consegnata la Costituzione ai 18enni

La cerimonia, nel rispetto delle norme anti covid, si è svolta nella sala consigliare, e ha coinvolto i nati del 2002 e 2003, per i quali lo scorso era stato possibile organizzare un momento di condivisione, a causa della pandemia.

"Eivedere di nuovo la sala Consigliare piena di ragazzi è stato un momento emozionante, dopo il lungo periodo di chiusura, e li voglio ringraziare per aver accettato il nostro invito." - commenta il primo cittadino - "Sono la generazione che ha sofferto di più gli effetti della pandemia, in quanto è stata privata dei momenti di spensieratezza e di fraternità che contraddistinguono i 18 anni. Ma la loro tenacia li ha aiutati a superare questo difficile periodo. Spero che l'iniziativa sia stata apprezzata da tutti. Colgo nuovamente l'occasione per formulare ai neo diciottenni e alle loro famiglie i migliori auguri di buone feste".