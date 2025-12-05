Sciopero igiene ambientale: mercoledì 10 dicembre possibili disagi anche nei comuni serviti da Egea Ambiente

Nell’intera giornata di mercoledì 10 dicembre, in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, tutti i servizi aziendali del comparto igiene ambientale legati alla raccolta rifiuti, spazzamento, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, Call Center e ai Centri di Raccolta del territorio svolti da Egea Ambiente potrebbero subire sospensioni o riduzioni.

Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza, nel rispetto degli accordi applicativi della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge n. 83/2000 e successive deliberazioni della Commissione di Garanzia che regolamentano l’esercizio del diritto di sciopero.

Le attività riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi. I servizi che non dovessero essere svolti saranno recuperati in occasione del successivo passaggio, come indicato nei calendari distribuiti agli utenti.