Aperta la call 2021-22 di Grandup! Impact imprese

È aperta la call 2021-22 del programma GrandUp IMPACT Imprese, iniziativa promossa dalla Fondazione CRC in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale e dedicata a team e organizzazioni che intendono sviluppare un progetto imprenditoriale in risposta alle sfide sociali più rilevanti per il territorio della provincia di Cuneo. Per candidarsi – scadenza l’11 febbraio 2022 – è necessario compilare il form disponibile alla pagina web https://grandup.org/impact/imprese/#Call2021-22

Sono previsti 2 incontri di presentazione della call che si terranno il 17 gennaio 2022 a Cuneo (per iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-call-grandup-impact-imprese-227769604017) e il 18 gennaio 2022 ad Alba (per iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-call-grandup- impact-imprese-227791790377).

GRANDUP! IMPACT IMPRESE 2021-22

GrandUP! IMPACT Imprese 2021-22 è un percorso di accelerazione di conoscenza rivolto a gruppi informali e organizzazioni del Terzo Settore che intendono rafforzare le proprie progettualità a impatto sociale e apprendere nuove competenze, strumenti e metodi dell’Innovazione Sociale. Team informali, cooperative, associazioni e imprese sociali che saranno selezionati fra le candidature pervenute verranno affiancati dagli esperti di SocialFare in un percorso organizzato in 5 moduli di formazione e co-progettazione, a cui seguiranno prove di presentazione ed eventi. Il percorso si svolgerà da aprile a dicembre 2022 e sarà organizzato in 3 “classi” rispettivamente nelle sedi di Cuneo, Alba e Bra.

I progetti candidati a GrandUP! IMPACT Imprese 2021-22 dovranno implementare logiche e approcci volti a coinvolgere la comunità e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini, rispondendo a una delle 6 sfide sociali identificate come prioritarie per la provincia di Cuneo: educazione ambientale; patrimonio territoriale; nuovi modelli di sviluppo; inclusione; benessere e cura; talenti e protagonismo giovanile.