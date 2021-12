Festa a Breil sur Roya per la ripartenza del treno che torna a unire Cuneo e Ventimiglia

Oggi, dopo 14 mesi, è stata riaperta ai convogli l'intera tratta ferroviaria che collega Cuneo e Ventimiglia. Dopo i danni causati dalla tempesta Alex alla linea, la tratta da Breil sur Roya alla città imperiese non era percorribile ed è stata sostituita - a partire dai mesi estivi - dagli autobus.

Oggi la ripartenza. Il primo treno è partito da Cuneo alle 6.41 ed è arrivato alle 9.30, accolto da tante autorità. Sul convoglio alcuni membri del Comitato cuneese per la difesa delle ferrovie locali e del Comitato degli Amici della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che all'arrivo hanno incontrato alcuni membri dell'Associazione Biancheri. Insieme, da anni, queste associazioni combattono per la difesa della linea.

Il convoglio è poi ripartito alle 10.39, ripercorrendo la linea lungo tutta la Valle Roya, per arrivare a Cuneo alle 13.19. Presenti anche il sindaco di Ventimiglia e altre autorità cittadine. Assenti, come hanno evidenziato i manifestatnti, le autorità cuneesi. Nel tragitto di ritorno, a Breil sur Roya, il treno è stato accolto da una festa, con le bandiere francesi e italiane, con la musica e con le persone in abito tradizionale.