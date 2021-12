Strada del Vallone, Coldiretti Cuneo sostiene la riapertura

Anche Coldiretti Cuneo sostiene la raccolta firme dell’Associazione Culturale Strade da Moto, che ha ormai quasi raggiunto le 6.000 firme, e gli appelli inviati dalle Amministrazioni comunali locali alla Provincia di Cuneo per la riapertura della SP104, Strada del Vallone di Elva.

“A nome delle aziende agricole associate – ha dichiarato Massimo Meineri, Segretario Coldiretti per la Zona Cuneo - Coldiretti condivide i contenuti della petizione e di questa che è una battaglia nell’interesse delle aziende stanziali , di quelle che utilizzano gli alpeggi, in generale della collettività locale ma anche dei residenti e del turismo di Elva e delle valli limitrofe. Al coro di aiuto della montagna aggiungiamo anche la voce di Coldiretti Cuneo e, insieme agli abitanti di queste zone, chiediamo siano individuate tutte le azioni possibili per rendere più agevole e sicuro l’accesso al paese di Elva”.