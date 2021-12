In fiamme un edificio, utilizzato come ricovero per mezzi agricoli, nel comune di Gaiola.

E' successo nella tarda serata di ieri sera, mercoledì 22 dicembre, in frazione Braida.

I Vigili del Fuoco di Cuneo sono intervenuti per domare l'incendio e spegnere le fiamme con autopompa serbatoio, autobotte pompa e autofurgone.