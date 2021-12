Il Cfp saluta il direttore Mario Barello, da gennaio in pensione: "Grazie per aver incoraggiato la crescita di ognuno di noi"

“Grazie direttore per essere stato ogni giorno un esempio da seguire, per averci stimolato nelle difficoltà e insegnato con tenacia e passione ad essere ciò che siamo oggi.”

È questa la voce all'unisono che arriva dai membri del Team Cfpcemon che salutano Mario Barello: mentore, allenatore e creatore del Cfp come lo conosciamo oggi.

Lo stesso team, alla vigilia dell’ultima settimana del loro direttore alla guida del Cfpcemon, ha voluto ringraziarlo per aver incoraggiato la crescita di ognuno di loro e per aver portato il centro di formazione ad essere una squadra di 44 dipendenti (o meglio collaboratori come preferisce da sempre definirli lui) e oltre 250 professionisti esterni che nell’ultimo anno formativo ha iscritto 5651 persone ai corsi per 35.040 ore di formazione professionale a cui vanno ad aggiungersi i servizi al lavoro e di orientamento.

Il consueto incontro degli auguri di Natale, per dipendenti Cfpcemon, è stato quest’anno particolarmente emozionante, seppur volutamente allegro: le parole di riconoscenza espresse da coloro che da più tempo operano al fianco di Barello hanno emozionato anche gli ultimi arrivati, in autunno, tra cui il futuro Direttore Marco Lombardi: “In 12 anni da consulente con Partita Iva, girovagando per le varie società ed aziende in Italia ed in Europa, non mi era mai capitato di vedere nei dipendenti un tale radicamento all’azienda, come qui al CFP Cemon. Persone commosse, che salutano il loro storico Direttore dopo 42 anni di servizio , mi fanno capire che nella vita il vero obiettivo è lasciare il “valore” nelle persone che incontri. La ricchezza sta proprio nel poter essere ascoltato e riconosciuto in quello che fai, così si guadagna il rispetto ed il favore degli altri: i soldi sono una conseguenza che spesso ci sviano dal nostro vero percorso. Questa è per me una nuova esperienza, da Direttore Generale, che mi ha già insegnato tantissimo prima ancora di iniziare, proprio grazie al “valore” che ci ha insegnato Mario.”

Da Gennaio, come titola il goliardico “Corriere dei pensionati”, il mister Barello firma con l’INPS. Ha preso la piccola squadra e l’ha qualificata alla Champions League; la palla passa ora all’Ing. Lombardi a cui spetterà il compito di portare a casa la coppa.)