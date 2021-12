Alessia Perona vince la prima edizione di Miss Damigella d’Onore 2021

Il connubio tra storia e bellezza è l’idea di fondo di Federcastelli per la realizzazione e l’ideazione del concorso nazionale Miss Damigella d’Onore, il più esclusivo d’Italia, con la prima edizione 2021 e la finale andata in scena sabato 18 dicembre nella splendida atmosfera del Castello di Barolo (CN).

L’evento, presentato dalla testimonial, l’attrice e show girl Emanuela Tittocchia, felice di essere presente alla manifestazione, a cui ha creduto fin dall’inizio, ha visto la partecipazione di sette finaliste.

Le aspiranti miss hanno sfilato davanti a una giuria di esperti e giornalisti, indossando abiti eleganti personali, vestiti da cerimonia della fashion designer Silvia Visca di Montà d’Alba e costumi d’epoca realizzati dallo stilista Stefano Davide di Cocconato d’Asti.

L’atmosfera della finale nazionale è stata allietata dalla voce dal vivo della giovanissima cantante Greta Pagan che ha intonato, tra gli altri, il brano “Alleluja”.

Il presidente di Federcastelli, Renato Dal Sasso, accompagnato dal suo vice, Enrico Chebello, ha commentato: “Il nostro concorso è una vetrina importante, ma soprattutto un’occasione per dare lustro alla storia attraverso manieri e antiche dimore, di cui l’Italia è ricca. Il patrimonio storico nazionale deve essere rivalutato e diventare protagonista di eventi, progetti e manifestazioni su più fronti. La nostra associazione ha, tra gli obiettivi, quello di avvicinare i giovani alla cultura e alla storia. Miss Damigella d’Onore, unico concorso che non fa sfilare le giovani in costume da bagno, ma in abiti d’epoca, è uno delle tante iniziative che porteremo avanti per promuovere le bellezze d’Italia”.

La classifica di Miss Damigella D’onore:

Miss Damigella d’Onore 2021 è stata eletta Alessia Perona;

Seconda classificata: Arianna Mandrile;

Terza classificata: Valentina La Rocca;

Miss Granda Channel: Giulia Turco.

Nel 2022, Alessia Perona, sarà il volto di Federcastelli, la madrina della nuova edizione del concorso e parteciperà a eventi di moda, oltre a essere l’immagine nazionale del brand di Federcastelli “Matrimonio Reale”.

FEDERCASTELLI è l’associazione italiana che riunisce proprietari, gestori e appassionati di immobili d’epoca, castelli e antiche dimore, con la finalità prioritaria di dare lustro alla storia di un tempo.