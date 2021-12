A Cuneo il nuovo DPCM "svuota" il calendario di IllumiNatale

Con il mutare continuo delle disposizioni legate alla lotta alla quarta ondata di Coronavirus - attualmente aggiornate al DPCM promulgato ieri (23 dicembre) - , progressivamente si svuota l'altrimenti ricco calendario di eventi di IllumiNatale, la manifestazione natalizia della città di Cuneo.



La nuova infornata di annullamenti - annunciata sulla pagina Facebook di Cuneo Illuminata - riguarda appuntamenti in programma per le giornate di oggi 24 dicembre, domenica 26 dicembre, venerdì 31 dicembre, sabato 1° gennaio e giovedì 6 gennaio, i seguenti:

- Giro in carrozza e foto con Babbo Natale in programma per oggi 24 dicembre con orario 14-18

- Concerto cori Gospel in programma per oggi 24 dicembre dalle 15

- Spettacolo "Il gioco della stella" in programma per il 26 dicembre con orario 15-19

- Tambours et Poupees geantes. Opera' urbain in programma per il 31 dicembre alle 16 e alle 18

- Fontane luminose danzanti in programma per il 31 dicembre alle 19

- Primo dell'anno in via Roma in programma per il 1° gennaio dalle 15

- Rievocazione storica dei Re Magi in programma per il 6 gennaio dalle 15

- Quadro, danzare i cieli delle città in programma per il 6 gennaio alle 18 e alle 21



Gli eventi ancora confermati sono disponibili su www.cuneoilluminata.eu/programma.



"Purtroppo non ce l'abbiamo fatta: l'assembramento a questi eventi c'è e non vogliamo essere causa di contagio, specie in un momento come questo - sottolinea Fabrizio Gavosto di Mirabilia - : rinunciamo, consapevoli sia la scelta più corretta per tutti".