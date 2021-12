Un successo il "Natale di Solidarietà" 2021, che potrebbe tornare nei giorni della Befana

Circa 400 pasti a oltre 140 famiglie dei territori di Cuneo e Borgo San Dalmazzo, oltre a quasi 120 regali donati ai bambini delle stesse famiglie: è questo il cuore dell'edizione 2021 del "Natale di Solidarietà" organizzato da Rotary Club Cuneo, Rotary Club Alpi del Mare, Soroptimist, Zonta Club, Avis e Croce Rossa.



L'iniziativa - presentata lo scorso 7 dicembre in una conferenza stampa - ha avuto luogo ieri, giovedì 23 dicembre. Coinvolti sei ristoratori di Cuneo e uno di Borgo San Dalmazzo: i Goliardi, la Volpe con la Pancia Piena, il Lovera Palace, l’Open Baladin, l’Osteria della Chiocciola, il ristorante La Novella e Gnun Sens Ristorantino.



Per le famiglie, un menù compreso di quattro antipasti, primo, secondo con contorno, dolce e frutta, oltre a bibite, spumante e panettoni.



L'edizione 2021 si è impostata sulla falsariga di quella dello scorso anno: le edizioni pre-Covid venivano organizzate in sala San Giovanni e coinvolgevano molte meno persone, circa 100. Quest'anno, invece, le donazioni e l'impegno volontario da parte del territorio sono stati fondamentali: si è raggiunta la cifra di 13.000 euro, a cui si devono aggiungere i 143 panettoni e i circa 500 panettoni monodose forniti dal Cuneo Granda Volley (oltre all'invito alla partecipazione gratuita come spettatori della prima partita in casa della squadra, in programma per il 2 gennaio).

"Quest'edizione è stata veramente un successo grazie anche alla conferenza stampa realizzata molto prima della consegna: dopo quella abbiamo avuto tantissime adesioni e contributi, sia da privati cittadini che dalle associazioni - ha sottolineato il presidente del Rotary Club Cuneo Salvatore Linguanti - . Abbiamo battuto ogni record di solidarietà ed è probabile faremo un'appendice per la Befana centrata su un'altra zona di Cuneo".