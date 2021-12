Violas e Pivas de Chalendas: a Dronero arrivano Sergio Berardo e Dino Tron

Per il 7 gennaio 2022 il Comune di Dronero organizza, con la collaborazione dell’Associazione Espaci Occitan, un concerto natalizio dal titolo "Violas e Pivas de Chalendas - Ghironde e cornamuse": la musica del Natale occitano, con il duo Sergio Berardo e Dino Tron.

L’evento, programmato per le ore 21, sarà ospitato nella Chiesa dei Cappuccini, in strada provinciale 103.

L'immaginario natalizio ha nella poetica pastorale uno dei suoi fondamenti di maggiore connotazione. I pastori, che nel Vangelo di Luca (2.8-20) vengono avvertiti della nascita da un angelo e si recano ad adorare il piccolo Gesù, sono i protagonisti indiscussi di un immenso patrimonio di rievocazioni, canti e rappresentazioni in ogni tradizione europea.

Nelle terre occitane, le composizioni musicali di questo tipo, dette "novè", dai Pirenei alle nostre Valli, passando per Lengadòc, Auvernha, Lemosin, Dalfinat e Provença, si distinguono per la grande varietà e bellezza.

Essi vengono eseguiti con la più importante panoplia strumentale di tutto il panorama folk del continente: gli strumenti tradizionali occitani. Dagli oboi ai flauti, dalle ghironde alle cornamuse (9 tipologie differenti, una realtà unica), questo grande giacimento di timbri, melodie, atmosfere trova proprio nel Natale e nelle sue musiche uno dei momenti di maggiore felicità espressiva.

Sergio Berardo e Dino Tron, rispettivamente fondatore e membro storico di Lou Dalfin ,presentano un viaggio attraverso questo fantastico mondo. Le chabretas di Peiregòrd e Lemosin, le violas dei nostri suonatori ambulanti, i flauti di Provença, le bodegas del Lengadòc, gli oboi pirenaici, la boha delle Landas, le musetas del Nord, il bot della Val d'Arane poi ancora arganin, semiton, armòni accompagneranno lo spettatore a conoscere un tesoro musicale in tutte le sue sfaccettature.

Dalle raccolte di Nicolas Saboly a quelle di Nostra Dama dei Doms, canti e musiche strumentali, marce e danze antiche, il tutto eseguito con strumenti diversi per ogni brano. Un invito a scoprire la grande tradizione d'òc nella sua complessità espressiva.Il concerto, a ingresso gratuito, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni governative vigenti per il contrasto e prevenzione dal contagio da Covid-19; per accedere, sopra i 12 anni, è indispensabile presentare il Green Pass come da disposizioni governative vigenti.

È obbligatoria la prenotazione a segreteria@espaci-occitan.org (indicando nome e cognome, e numero di telefono), entro le ore 16 del 7 gennaio.

Per info: Espaci Occitan, 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, espaci-occitan.org