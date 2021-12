Anche i Vigili del fuoco di Cuneo per la rimozione della gru collata a Torino

C’erano anche i Vigili del fuoco, ieri, giorno di Santo Stefano, a Torino, al lavoro per rimuovere la gru crollata in via Genova.

Si tratta del cantiere dove, il 19 dicembre, hanno perso la vita tre operai: durante le fasi di montaggio di una gru edile. La gru, come confermano dal Cimando dei Vigili del fuoco di Torino, è stata praticamente smontata.

Ieri, invece, le operazioni dei Vigili del fuoco, concordate con la Procura della Repubblica, si sono concentrate sull’autogrù che, quel 19 dicembre, stava sorreggendo la gru edile in fase di montaggio.

Da Cuneo, nei giorni scorsi, sono partiti sei operatori, in supporto ai colleghi di Torino.

Il personale è stato impegnato giovedì, venerdì e ieri, Santo Stefano. Hanno operato con i mezzi del Comando di Cuneo: un’autogrù, il nuovo Merlo.

I mezzi sono stati trasportati con il semirimorchio, servito poi a sua volta per caricare e trasportare la gru incidentata.