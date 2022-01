E' ufficiale: le mascherine Ffp2 costeranno meno di un euro

Costeranno meno di un euro le mascherine Ffp2: c'è il 'sì' ufficiale alla calmierazione del prezzo come contenuto nell'ultimo decreto Covid.



Nello specifico, le mascherine costeranno non più di 75 centesimi l'una. Il prezzo vero e proprio sarà fissato a seguito di un accorto tra la struttura commissariale capitanata dal generale Figliuolo e le associazioni di categoria del mondo farmaceutico.



Proprio l'ultimo decreto 'natalizio' promosso dal Governo italiano ha reso le mascherine Ffp2 necessarie per poter acceder a treni e aerei, mezzi pubblici, cinema, teatri e stadi..