Piasco sempre più paese della tradizioni natalizie: presepi visitabili fino al 16 gennaio

E’ da una ventina di anni che, nel periodo natalizio, Piasco si addobba non più con luminarie “fredde” e costose, ma bensi’ con alberi natalizi. I primi anni con alberi veri, ultimamente con alberi costruiti con arte ed amore dai volontari, utilizzando sempre e comunque legname di recupero. L’anno scorso si è giunti alla considerevole cifra di 120 alberi sparsi ovunque per le vie del paese, nelle piazze e davanti alle Chiese.

In questi anni Piasco, nel periodo natalizio, si è anche popolato di presepi. Si è iniziato, oltre 25 anni fa, con la Natività in ogni singola “zona”, a questi se ne sono aggiunti altri, su iniziativa del tutto personale.

Quest’anno si è deciso di far conoscere Piasco come “Paese delle antiche tradizioni natalizie”.

Oltre al messaggio religioso, su cui non si transige, si vorrebbe cercare di portare in paese qualche visitatore esterno, pubblicizzando l’iniziativa su tutti i canali di informazione.

Piasco, noto per il “Museo dell’arpa”, per la “Sagra d’autunno”, per la “Rassegna teatrale”, per attività artigianali di nicchia, per la tradizione ciclistica, ecc. vuole incrementare la sua popolarità come “Paese dei presepi e degli alberi di Natale.”

Una dozzina di persone si è preso in carico il coordinamento dell’evento e la prima cosa fatta è stata quella di sceglierne un nome significativo, che indicasse tutta l’attività natalizia dei volontari inerente sia agli alberi che ai presepi. Si è scelto “Stradafacendo … Natale” che si può così tradurre: “Intanto che percorri le strade di Piasco assapori il significato del Vero Natale”.

Questa iniziativa riguarda tutto il territorio comunale, frazioni comprese e non solo il centro paese.

Il risultato è stato inaspettato, 130 sono gli alberi di Natale e 67 saranno i punti dove si potranno trovare uno o più presepi tutti visibili dalla strada.

Lodevole è stata la partecipazione della popolazione senza distinzione di età, lodevole l’aggregarsi ed unire gli sforzi e le idee per realizzare l’opera, lodevole la disponibilità dei commercianti che sono stati i primi a proporsi, lodevole la risposta della Amministrazione che ha supportato l’evento.

Speriamo che sia altrettanto lodevole il comportamento di chi vive o frequenta il paese non recando danno a ciò che i cittadini hanno fatto con cura e dedizione.

Per tutti, ma in particolare per i visitatori esterni, tutti i presepi saranno numerati e ciò servirà come riferimento consultando la cartina dei percorsi che verrà messa a disposizione di tutti nei negozi e negli esercizi pubblici del paese.

Sulla cartina saranno indicati tre percorsi:

il primo, da fare a piedi, ti guida nella visita dei presepi del centro paese;

il secondo, da fare preferibilmente in auto, ti guida ai presepi delle frazioni o delle zone periferiche;

il terzo, da fare a piedi, unisce la visita dei presepi ad una gita trekking e ti guida ai presepi posti sulla collina retrostante il paese. Tali presepi si possono raggiungere anche in auto.

Tutti i presepi e gli alberi di Natale saranno visibili h 24 fino al 16/01, quelli realizzati nelle chiese (n.3) saranno visibili dalle 8:30 alle 19:00.

L’evento di Piasco è anche visibile sul sito di “Presepi in Granda”.

Scolaresche o gruppi potranno essere accompagnati previo accordo telefonico con l’organizzazione.