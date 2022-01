Addio a Mimma Bolla Voltolini: ha insegnato Educazione fisica a generazioni di ragazze saluzzesi

A 90 anni è deceduta Giuseppina Bolla Voltolini, “Mimma” Voltolini come era conosciuta, con il cognome del marito Franco anche lui insegnante di ginnastica.

Ha insegnato Educazione fisica a generazioni di ragazze saluzzesi alle "medie" Bersezio.

Dopo la pensione, ha fatto fare ginnastica a molti adulti, sostenendo sempre con convinzione il valore dell'attività fisica per il proprio benessere ed ha tenuto corsi per l’Università della Terza età del Comune: “Il Tempo ritrovato”, nella palestra di fronte all’ospedale.

Era la sorella di Piero Bolla, insegnante e artista di fama internazionale deceduto alcuni anni fa.

Tra i ricordi su facebook quello di Paola Ravazzi (ex Castellana) il cui papà Vittorino Ravazzi era preside alle medie Bersezio di Saluzzo. Raccoglie la descrizione che farebbero di lei molte donne che l’hanno conosciuta come insegnante. "Cara Prof. Voltolini, … la mia Prof. … la prima ad accorgersi che la mia schiena non era dritta come avrebbe dovuto ….competente e preparata …. La adoravo e ci provavo sempre ad essere brava … E il suo tamburello? E le corse intorno alla palestra ? Resterà sempre nel mio cuore".

Lascia la figlia Paola con Salvatore, i nipoti Adrea con Laura, Paolo con Francesca, e i pronipoti Simone e Eleonora.

Il rosario questa sera martedì 4 gennaio alle 18 in duomo, il funerale domani mercoledì 5 gennaio alle 10, 30 sempre nella cattedrale di Saluzzo.