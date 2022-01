Garessio in lutto per la scomparsa di Paolo Resio, amico del Palio delle Borgate

Si è spento all’età di 72 anni Paolo Resio, membro del Gruppo Alpini di Garessio, molto attivo in paese dove lo piangono in molti. Ex dipendente della sede garessina del Banco Azzoaglio, era stato anche attore della filodrammatica Excelsior. Un uomo amante dello sport, dall’entusiasmo instancabile e che non ha mai perso un’edizione Palio delle Borgate, che lo saluta con un post su Facebook: “Ti vogliamo ricordare così: giocatore, attore, ballerino, vogatore, bocciatore, emozionato ultimo tedoforo e orgoglioso nel tuo ritrovato completo da Valanga. Ti ringraziamo per l’entusiasmo con cui ci hai accompagnati nel mondo delle bocce. Ciao Paolo, per sempre Amico del Palio!”.

Lascia la moglie Paola, i figli Elisa con Gianluca e Simone con Giulia e gli amati nipoti Leonardo, Emma, Nicolò e Mattia.

Il funerale si svolgerà a Trappa, lunedì 10 gennaio alle 15, nella parrocchia di San Bartolomeo dove, domenica 9 gennaio, alle 19, sarà recitato il S. Rosario.