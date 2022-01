Fondi Pnrr in tanti territori della provincia, ma "a Fossano zero. Complimenti all'amministrazione"

Gentile Direttore,

è di questi giorni, lo abbiamo letto sui giornali e in rete, la prima opportunità concreta di utilizzo di fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sui nostri territori.

Le città che hanno saputo muoversi in maniera appropriata ne raccoglieranno i frutti.

Sono Saluzzo, Bra, Mondovì, Alba che, grazie ai quasi 16 milioni di euro totali di contributi a loro erogati, avranno la possibilità di recuperare alla città edifici in disuso e spazi pubblici per i quali da sempre si faceva fatica ad immaginare un futuro, in mancanza di risorse.

Cuneo non è stata finanziata, potendo di suo accedere a bandi riservati alle città capoluogo. Savigliano è in graduatoria e potrebbe ambire a ricevere risorse se ne saranno aggiunte. Di Fossano nessuna traccia.

Risorse che a Fossano avrebbero potuto riguardare, per esempio, Palazzo Ricaldone.

Messo all’asta e mai interessato a nessun acquirente perché troppo compromesso e dunque troppe le risorse economiche necessarie.

Era una buona occasione, ma è stata persa, come altre, da questa Amministrazione.

Ed altre lo saranno, se non si entrerà nell’ottica che ogni possibilità di utilizzo di risorse del PNRR necessita di progettazione. È da lì che bisogna iniziare, lo stiamo dicendo da mesi in Consiglio comunale! E’ necessario avere progetti pronti a livello esecutivo.

Sui progetti ampi, finanziati con fondi importanti, non basta la competenza contabile, occorrono metodo e programmazione: i due grandi assenti in questa gestione amministrativa.

Sarà importante che i cittadini non perdano memoria delle occasioni storiche di finanziamento, come quella del PNRR, che questa Giunta ha fatto sfumare per Fossano!

I Consiglieri comunali del Partito Democratico e di Fossano insieme