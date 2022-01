Comprasocial: come funziona? Opinioni e recensioni

Il Social Media Marketing è uno dei mercati che crescono ogni anno sempre di più: Comprasocial.me risulta essere il protagonista di questa crescita.

Attivo da diversi anni, convince ogni giorno oltre 300 nuovi utenti unici ad acquistare i servizi che offre.

Cos’è che rende affidabile comprasocial? La qualità? I servizi offerti? L’assistenza?

Questi e tanti altri aspetti saranno analizzati in questa recensione di comprasocial.

Recensione cos’è comprasocial?

Partiamo da definire cosa è comprasocial me e qual è il suo mercato di riferimento.

Comprasocial è un sito attivo da diversi anni che offre la possibilità a tutti i suoi utenti di migliorare l’immagine del proprio profilo presente su diversi social network.

Ad esempio molti utenti desiderano incrementare il numero di followers instagram o il numero di mi piace tiktok dei video pubblicati su questo social network.

Ecco che compra social con i servizi ti offre moltissimi servizi per incrementare le tue statistiche sui profili soci

Opinioni su comprasocial: È affidabile?

Abbiamo raccolto molte recensioni del sito comprasocial.me scritte da diversi utenti.

Potrai leggere quindi direttamente il parare di questi utenti qui di seguito:

“Cercavo un sito per incrementare il numero dei miei followers italiani su Instagram e grazie a loro ho aumentato il mio pubblico. Adesso cresco di circa 50 followers al giorno proprio grazie ai loro servizi che acquisto con costanza.”

“Servizio veloce e impeccabile. Inizialmente avevo alcuni problemi, ma poi grazie al sistema di acquisto mi è stato segnalato in automatico che il mio profilo risultava privato. Dopo aver cambiato la privacy ho risolto il problema e il servizio mi è stato consegnato in pochissimo tempo.”

“Esperti del settore sotto ogni punto di vista! Il mio profilo Spotify adesso ha migliaia di utenti e i miei brani hanno raccolto oltre 10.000 riproduzioni. Consiglio comprasocial a tutti coloro i quali desiderano dare un piccolo boost ( o grande )!”

Garanzia comprasocial: Cos’è e come funziona?

Spesso quando acquisti dei servizi di incremento followers, likes o views questi diminuiranno dopo pochi giorni.

Comprasocial.me ha deciso di implementare un sistema di garanzia di ripristino.

Con questo sistema, se per caso dovessi avere delle diminuzioni nei giorni successivi, potrai ottenere un ripristino della statistica che ha subìto la diminuzione.

Come usufruire della garanzia di ripristino di comprasocial?

Nel caso in cui tu stia sperimentando una diminuzione dell’aumento statistico acquistato, potrai contattare l’assistenza di comprasocial.me per richiedere un ripristino.

Ricordati di inserire il numero dell’ordine per il quale vuoi che venga effettuato il ripristino.

Una volta inviata la richiesta, tramite il modulo di contatto, un operatore la analizzerà.

L’analisi prevede il controllo che sia effettivamente presente una diminuzione dei servizi inviati da comprasocial me.

Confermata la decrescita, il ripristino sarà avviato e solitamente entro 24-48 ore questo sarà completato.

Quali sono i tipi di garanzia che comprasocial offre?

Garanzia a 30 / 90 giorni

La garanzia di 30 o 90 giorni ti permette di ottenere il ripristino entro 30 giorni dalla data di completamento dell’ordine.

Potrai richiedere il ripristino, entro questo periodo, un numero illimitato di volte.

Ti consigliamo ovviamente di contattare l’assistenza e attendere almeno 6 ore lavorative, ovvero il tempo medio di risposta dell’assistenza di Compra social.

Garanzia a pagamento

La garanzia a pagamento è una funzionalità aggiuntiva implementata da comprasocial per permettere agli utenti più esigenti di avere una garanzia continua nel tempo.

Con un pagamento aggiuntivo in fase di checkout, potrai ottenere una garanzia aggiuntiva e godere quindi di una maggiore stabilità

Comprare follower instagram italiani su comprasocial: Funziona?

Da oltre un anno, comprasocial.me offre la possibilità di ottenere dei followers instagram italiani di altissima qualità.

La consegna è garantita e il servizio è divenuto popolare in pochissimo tempo.

Gli utenti riportano questo servizio in cima alla loro lista dei servizi preferiti offerti da comprasocial.

Come acquistare follower instagram italiani

Potrai comprare followers italiani instagram selezionando la sezione Instagram Italia dal menù di CompraSocial.me .

Visitando la sezione dei servizi italiani Instagram visualizzerai una lista di servi

Follower Instagram Italiani

Like Instagram Italiani

Story views Italiane Instagram

Commenti italiani Instagram

Se sei interessato ad uno di questi servizi, potrai cliccarlo e sarai reindirizzato alla pagina del servizio scelto.

Adesso gli step per acquistare sono pochi e molto semplici:

Seleziona la quantità di followers Instagram italiani che desideri acquistare su comprasocial.me trascinando il pallino dello slider Inserisci il tuo nome utente Instagram e il sistema verificherà che quanto inserito sia corretto Una volta che la verifica sarà completata, ti basterà cliccare il bottone ”Compra ora i follower ITA”

Fatto, potrai quindi procedere al pagamento del servizio selezionato e riceverlo entro poche ore oppure potrai anche decidere di continuare i tuoi acquisti aggiungendo dei nuovi servizi di alta qualità.

Quando ricevo i followers instagram italiani?

Nelle recensioni di comprasocial.me viene evidenziata la qualità nella consegna del servizio e nella descrizione in dettaglio di ciò che l’utente riceverà.

I tempi di consegna dipendono dalla quantità acquistata e variano anche in base al corretto funzionamento dei social network.

Ad esempio, acquistando 100 followers italiani Instagram per 18,90€, riceverai tutti i seguaci targettizzati in circa 24 ore.

Potrai comunque controllare i tempi di consegna indicativi nella tabella presente nella pagina del servizio.

Nella tabella saranno indicati i tempi di attesa richiesti mediamente per la consegna dei servizi ordinati.

Quali servizi offre compra social?

Aumentare followers su Instagram e TikTok

I seguaci di un profilo social equivalgono al numero di persone interessate ai contenuti che quella determinata pagina pubblica.

Aumentare i followers sulle piattaforme come Instagram o Facebook ti permetterà di risultare molto più interessante agli occhi di chi visualzza il tuo profilo.

Per comprare i followers su comprasocial me, sarà necessario inserire semplicemente la quantità dei seguaci che desideri ricevere e il tuo nome utente.

Nessun altro dato sarà richiesto.

Incrementare i mi piace o likes su Facebook, Youtube e Instagram

I mi piace rappresentano invece l’apprezzamento che i tuoi followers o chi semplicemente naviga sul tuo profilo o pagina hanno per i contenuti pubblicati.

Un video o un post con 5 mi piace, sicuramente non sarà notato da tante persone. Chi invece vede un contenuto con oltre 1.000 mi piace sarà incuriosito da questo e vorrà, con più probabilità, interagire con ciò che visualizza.

Con comprasocial potrai aumentare anche il numero quindi dei likes che ricevi.

Ricevere visualizzazioni ai contenuti pubblicati su Youtube, Instagram e TikTok

I servizi di comprasocial sono legali?

Non esiste alcuna legge in Italia che vieti l’acquisto di followers, likes o visualizzazioni.

Sei libero di incrementare le tue statistiche in ogni momento acquistando i servizi su comprasocial.

Potrai aumentare i likes, seguaci o views semplicemente visitando il sito, selezionando la quantità che desideri acquistare e incollando il link o il nome utente del destinatario del servizio.

L’acquisto di aumenti statistici è quindi legale e può essere acquistato da chiunque lo voglia.

I social sapranno che utilizzo i servizi di comprasocial me?

Tra le tante recensioni positive di comprasocial molti utenti segnalano la possibilità di incrementare le statistiche del profilo o della propria pagina in modo totalmente anonimo.

Concentriamoci quindi sugli aspetti che garantiscono la privacy per chi utilizza i servizi di comprasocial.me .

Spesso molti siti richiedono informazioni private, inclusa la password del profilo Instagram o l’email collegata al profilo Facebook.

Questo rappresenta un rischio davvero importante che noi consigliamo di non correre, soprattutto quando sul mercato sono presenti dei servizi eccellenti come quelli offerti da Comprasocial me.

Anonimità del servizio

Potrai acquistare tutti i servizi senza inserire informazioni private.

Ti basterà selezionare la quantità del servizio che vuoi acquistare e poi comunicare il tuo nome utente o link del post.

Per completare l’acquisto basterà inserire il tuo indirizzo email ed effettuare il pagamento.

Nessuna password richiesta

La caratteristica particolare dei servizi offerti da comprasocial.me, è proprio quella che non è richiesta alcuna password.

Non dovrai inserire quindi dati che possono essere utilizzati in modo malevolo o esporti a rischi.

Instagram, Facebook, TikTok e tantissimi altri social network monitorano gli accessi effettuati sul tuo account.

Per questo motivo è importante che tu non fornisca l’accesso ad applicazioni terze.

Perchè acquistare su compra social me?

Dalle recensioni che abbiamo ricevuto, abbiamo estrapolato principalmente tra motivi per i quali gli utenti decidono di acquistare su comprasocial.me .

Questi sono:

Descrizione dei servizi sulla pagina

Ogni servizio che acquisti su comprasocial ha una pagina dedicata e ti fornirà nel dettaglio e prima di effettuare il pagamento, le caratteristiche di ciò che andrai a ricevere.

Nella sezione dedicata alle caratteristiche del servizio o prodotto, leggerai dati riguardanti la provenienza, la durata della garanzia di ripristino, le percentuali di diminuzione ecc.

Inoltre saranno presenti dei dettagli aggiuntivi come i tempi di avvio previsti per il servizio che stai acquistando, che generalmente si aggirano intorno alle 6 ore.

Assistenza in italiano

Spesso, durante il processo di acquisto possono sorgere tantissime domandi e tanti dubbi.

Per questo motivo è importante che il sito sul quale stai acquistando abbia un’assistenza rapida e di qualità.

Noi abbiamo testato anche questo e in soli 30 minuti, durante l’orario lavorativo, abbiamo ricevuto una risposta dagli operatori di comprasocial.me .

L’assistenza ovviamente è in lingua italiana e chi lavora al supporto per i clienti sono delle persone qualificate che conoscono a livello tecnico e non solo tutti i social network più popolari.

Premi gratuiti con i cristalli

Le recensioni di comprasocial che abbiamo ricevuto, segnalano la possibilità di ottenere dei servizi in modo totalmente gratuito.

I creatori di comprasocial hanno implementato a partire dal 2020 un sistema di cristalli.

Ogni qual volta un utente registrato alla piattaforma completerà un acquisto, avrà la possibilità di ottenere un numero di cristalli che si accumuleranno nell’account.

Quando ne accumulerai una quantità pari ad almeno 10 cristalli, potrai riscattare dei premi in modo totalmente gratuito.

Quali sono questi premi? Potrai ottenere ad esempio 500 followers Instagram gratis o una gift card da 10,00€ per Amazon.

I vantaggi di utilizzare comprasocial.me sono chiari e secondo noi non c’è attualmente alcun sito di social media marketing che offre i servizi per aumentare le statistiche dei social network così come Comprasocial.

Posso provare i servizi di comprasocial?

Sì! Comprasocial.me offre dei servizi in modo totalmente gratuito!

Potrai sperimentare quindi la qualità offerta dal servizio e godere dei fantastici risultati senza pagare.

Questi sono ovviamente dei servizi che offrono una quantità piccola gratuita. Se apprezzerai il servizio che ti è stato offerto, ti consigliamo di utilizzare i servizi a pagamento offerti dalla piattaforma.

Provare follower instagram gratis

Se stai cercando di ottenere follower gratis su comprasocial.me, ti basterà visitare la sezione Instagram del sito.

Nella sezione troverai, in fondo alla pagina, una icona con la scritta Follower gratis.

Adesso, cliccando questa icona, verrai reindirizzato alla pagina dei followers gratuiti.

Per ottenere i seguaci gratis per il tuo profilo Instagram grazie a comprasocialme, ti basterà inserire i pochi dati richiesti nel modulo in pagina.

Fatto ciò, ti basterà confermare e attendere che i follower Instagram gratuiti arrivino al tuo account.

Ottenere follower tiktok gratis

Con comprasocial potrai ottenere followers tiktok gratuitamente. Come? È semplicissimo:

Visita la sezione TikTok di Comprasocial.me Clicca sull’icona dei followers gratuiti tiktok e attendi il reindirizzamento alla nuova pagina Compila i campi del modulo presente nella pagina di comprasocial e clicca il bottone per confermare Fatto! Attendi fino a 24 ore e riceverai i followers direttamente sul tuo profilo.

Fai attenzione e assicurati che il tuo profilo del social per il quale stai richiedendo la prova gratuita, risulti essere pubblico e non privato, altrimenti non potrai ricevere i followers di prova gratuita.

Consigliate di comprare su comprasocial.me?

In conclusione, sì, reputiamo comprasocial un sito altamente affidabile con una storia unica che crea una grande fiducia da parte dei clienti.

I servizi sono descritti e venduti senza utilizzare parole false o illusorie. Comprasocial chiarisce ogni aspetto dei servizi che l’utente andrà a ricevere e secondo noi questo è una caratteristica da non sottovalutare.

Potrai acquistare gli incrementi desiderati in tranquillità grazie ad una fantastica assistenza e ad esperti del settore dei social network.

Nel caso tu abbia ancora dei dubbi o domande, ti consigliamo di visitare direttamente il sito di comprasocial.me e porre tutte le tue domande a loro: Riceverai una risposta sicuramente all’altezza delle tue aspettative e sarai libero quindi di decidere se acquistare o meno i loro servizi.