A Saluzzo “Presto che è tardi”, un corso per imparare a gestire il tempo

“Presto che è tardi”: domani, sabato 15 gennaio, alle ore 17, il nuovo anno si apre per Spazio Culturale Piemontese all'insegna di un corso rivolto a tutti e volto a insegnare come gestire lo stress, l'ansia e soprattutto il tempo: il bene per eccellenza da tutelare in una società che si muove sempre più in fretta, tra tante incombenze e impegni.

Il corso è tenuto da Caterina Vitagliani, presso lo Spazio Culturale Piemontese in corso Roma 4 a Saluzzo ed è a ingresso libero con Green Pass.

Prenotazione al numero: 333 7366892.