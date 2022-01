KYC: perché ne abbiamo bisogno, giocando al casino online?

Gli utenti dei siti di gioco d'azzardo, che hanno avuto la possibilità di prelevare denaro dai loro conti, hanno familiarità con il KYC (Know Your Customer). Questa è la procedura di verifica standard per i clienti che giocano al casino online, come "7signs" https://7signs.com/it/ . Il processo di controllo include la conferma dell'identità e delle informazioni personali specificate nel profilo del giocatore. Il KYC è una parte importante della sicurezza dei casinò con licenza.

I casinò che operano legalmente conducono la verifica degli utenti senza fallire. Non c'è bisogno di avere paura della verifica, perché aiuta a proteggere i siti di gioco d'azzardo da accessi non autorizzati, salvando in modo affidabile i dati personali e le finanze dei giocatori.

Vantaggi del KYC

Verificare l'identità del cliente durante il prelievo dei fondi dai loro conti è un requisito delle commissioni di gioco. Se l'amministrazione del sito non effettua l'identificazione dell'utente, può essere privata di una base legale per lavorare.

“Know Your Client” permette ai siti di gioco d'azzardo di limitare la cerchia delle persone, che sono proibite dal gioco d'azzardo - in particolare, durante la verifica, viene controllata l'età dell'utente. I minorenni non sono autorizzati a giocare al casino online.

La convalida regola il flusso finanziario, escludendo azioni illegali sui campi da gioco.

Confermando la sua identità con documenti, il cliente non deve preoccuparsi che i suoi dati diventino pubblici. Solo la direzione ha accesso alle informazioni specificate nel profilo dell'utente. Inoltre, i dati dei giocatori: nome, conti bancari, indirizzo di registrazione - sono memorizzati su un server sicuro, protetto da crittografia SSL.

Convalidando i suoi dati personali e finanziari, il cliente può essere sicuro di ricevere l'importo vinto a portata di mano. Lo stesso non si può dire dei siti che non richiedono documenti ai clienti. Non c'è alcuna garanzia che i vostri fondi non vadano persi quando depositate/prelevate denaro. È meglio non avere a che fare con tali stabilimenti.

Cosa è necessario fornire esattamente per il KYC?

Di solito, i casinò chiedono dei documenti quando un cliente cerca di prelevare denaro da un conto di gioco. La lista minima di dati verificabili è il nome, l'età e l'indirizzo del giocatore.

Gli operatori dei siti chiedono di inviare una foto o una copia scannerizzata del passaporto, della patente di guida o di un altro documento d'identità.

Per verificare il luogo di registrazione, possono essere richieste copie di bollette. Esse includono il nome e l'indirizzo dell'utente.

Assicurati di presentare foto di buona qualità. Gli screenshot sfocati e incompleti non sono considerati dall'amministrazione.

Inoltre, il casino online può richiedere alcuni dati relativi ai metodi di pagamento. Così, l'amministrazione del sito di gioco può confermare la vostra solvibilità e la legalità dei vostri fondi.

Se un cliente vuole ritirare i soldi che ha guadagnato su una carta di credito, il casinò richiederà una foto della carta, che mostrerà il numero e il cognome del proprietario. Di conseguenza, la carta deve essere personalizzata. Inoltre, non deve essere scaduta.

Se inviate denaro a un conto bancario, avrete bisogno di una schermata del vostro profilo in questo sistema, con informazioni dettagliate e il cognome.

Quando esegui transazioni in sistemi di pagamento (per esempio, Neteller), avrai anche bisogno di uno screenshot della pagina del tuo profilo, dove sono visibili il materiale personale e i numeri di pagamento.

Ricorda che il processo Know Your Player richiede del tempo. Di solito 1-3 giorni, ma in alcuni casi può durare una settimana. Vale la pena considerare se avete urgente bisogno di prelevare denaro. Meglio passare attraverso la conferma in anticipo.

Mentre molti portali di intrattenimento conservativo aderiscono al KYC, sta guadagnando popolarità anche l'opzione Pay N Play, che permette ai giocatori di autenticarsi attraverso le applicazioni bancarie con l'ID personale.