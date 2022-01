La canna fumaria ha riscaldato il tetto in legno che ha preso fuoco. È scoppiato così l'incendio tetto in un piccolo casolare ristrutturato in piazza alta a Pocapaglia.

L'allarme è scattato intorno alle 4 di sabato 22 gennaio. Sul posto le squadre di Alba e Bra che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.