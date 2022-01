Scappa dopo l’incidente ma perde la targa, condannato

È stato rinviato a giudizio in Tribunale a Cuneo con l’accusa di lesioni e omissione di soccorso, un uomo, M.S., che nell’aprile 2021 rimase coinvolto in un sinistro stradale sul ponte di Busca con una giovane di Villafalletto.

L’imputato, quel pomeriggio, si allontanò dal luogo dell’incidente prima che arrivassero i soccorsi per la conducente dell’altro veicolo, rimasta lievemente ferita. Per i Carabinieri però, non fu difficile risalire all’identità di M.S. in quanto, nell’urto, perse la targa della sua auto.

Caduta l’imputazione delle lesioni per mancanza di querela, il conducente è stato condannato a 9 mesi di reclusione per omissione di soccorso.