Saluzzo, Paola Garnero e Renato Asteggiano sono i vincitori del concorso "Come faccio il Compost", indetto dal Consorzio SEA

Paola Garnero e Renato Asteggiano sono i vincitori del concorso “Come faccio il compost”, iniziativa lanciata la scorsa estate dal Consorzio SEA per sensibilizzare gli utenti alla pratica del compostaggio domestico.

Il concorso si proponeva di identificare le migliori soluzioni fai-da-te nel compostaggio domestico e di promuovere gli esempi di buone pratiche facilmente condivisibili, condividendo un video che potesse incentivare il circolo virtuoso del compostaggio, uno dei metodi migliori per implementare un’efficace strategia di riduzione dei rifiuti domestici da avviare verso lo smaltimento.

Ai partecipanti è stato richiesto di realizzare un breve video attraverso il quale mostrare la collocazione e l’architettura della loro compostiera domestica e la qualità del compost prodotto. Tra tutti i video ricevuti, i lavori realizzati da Paola Garnero e Renato Asteggiano sono stati ritenuti i più completi e interessanti e hanno centrato in pieno l’obiettivo richiesto, ovvero mostrare in pochi minuti l’utilità e la bontà del compostaggio, la pratica più eco-sostenibile che ci sia. I video premiati sono visibili sulla pagina Facebook “Per una differenziata da record”: i due vincitori si sono aggiudicati dei buoni spesa per un valore totale di 150 euro da utilizzare presso i punti vendita della rete CAP Nord Ovest (c.d. Consorzio Agrario).

Il Presidente del Consorzio SEA, Fulvio Rubiolo, ha commentato: “I video che ci sono arrivati e quelli che abbiamo selezionato hanno confermato quanto già emerso durante la campagna di controlli che abbiamo effettuato nel corso del 2021 presso gli iscritti agli albi comunali dei compostatori: una buona quota degli utenti del consorzio partecipa con impegno e ha sviluppato notevoli abilità tecniche nel compostaggio domestico. E questo non può che farci piacere, perché oltre ad essere importante sul piano ambientale, il compostaggio assicura molti vantaggi anche sul piano economico, trasformando un rifiuto poco economico da smaltire in un fertilizzante naturale per il nostro giardino o le nostre piante”.

I video sono visibili al seguente link: https://bit.ly/3qMtvsW