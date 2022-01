Condannato il ladro di monetine al liceo Peano Pellico di Cuneo: scassinò la macchinetta del caffè

Aveva forzato la porta di ingresso del liceo scientifico di Cuneo in Via Monte Zovetto e, intrufolandosi, si eradiretto nella sala relax. Qui, scassinò la macchinetta del caffè e un cambiamonete, facendo razzia di tutte le monetine per un totale di 300 euro. L’episodio, nel giugno 2017. Ad incastrare l'uomo, il rilievo delle impronte digitali.

Questa la dinamica che rinviò a giudizio al Tribunale di Cuneo S.T., 45enne recidivo originario di Chiavari. L'uomo era imputato per furto aggravato. Processato con il rito abbreviato, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa.