Ancora un intervento dei vigili del fuoco per un incendio di una vettura ad Alba.

L'auto in fiamme parcheggiata in via Canale è stata vista da alcuni vicini che hanno lanciato l'allarme. La squadra di Alba con due mezzi è giunta sul posto intorno all'una e mezza di notte (domenica 30 gennaio).

Dopo circa un'ora le fiamme sono state sedate completamente e l'auto messa in sicurezza. L'incendio non ha interessato altri veicoli.