Capitale della Cultura 2024: Saluzzo e il Monviso fuori dalla rosa delle dieci finaliste

Oggi sono state comunicate le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2024, scelte dalla giuria tra le 24 città preselezionate tra quelle che avevano risposto al bando.

Saluzzo e le Terre del Monviso sono fuori dai giochi, non essendo nella rosa finale.

Finisce il sogno e il lungo lavoro svolto dal territorio in questi lunghi mesi, in cui Saluzzo ci ha creduto davvero.

Una montagna di futuro: è questo il titolo del dossier con cui Saluzzo e le Terre del Monviso si sono candidate, coinvolgendo 72 comuni e tantissimi enti, pubblici e privati.

Il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, già nella giornata di ieri aveva evidenziato l'importante lavoro svolto dal territorio, concludendo con un "Ce l'abbiamo messa tutta".

Nessun rimpianto e nessun rimorso, quindi. Solo un po' di amaro in bocca, come è normale che sia dopo tanto impegno e tanto lavoro. "Quello che abbiamo fatto rimane coma patrimonio per il futuro - ha commentato -, anche in vista della programmazione Alcotra 2021-2027. Sono andate avanti città con maggiori elementi di riconoscibilità rispetto al nostro territorio, ma quello che ci interessava era un percorso. E lo abbiamo realizzato!".

Il commento del presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero: "Dispiace, tanto, perché l’idea che ha animato questa candidatura era ed è rivoluzionaria e a prova di futuro. Come in una gita in montagna, il percorso è ciò che conta. L’esperienza dimostra che un nuovo paradigma si può cercare e si deve trovare: i territori insieme e non ognuno per conto suo. Un legame forte tra Città del fondovalle e valli alpine, o appenniniche. Un paradigma metromontano che non è certo finito con l'esclusione dalla short list di Saluzzo".

Il commento di La White: "La candidatura di Saluzzo Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024 termina la sua corsa.



Questo non significa però che termina il progetto di Saluzzo Monviso: una progettualità che parla di cultura condivisa come suo fulcro, perché condiviso è lo stesso territorio. Saluzzo è una cerniera tra la pianura e le sue valli, una comunità diffusa ricca di interconnessioni e di binomi che creano cultura, come tra uomo e ambiente, tra natura e valle, tra passato e presente.

Un percorso partecipato e inclusivo, con uno sguardo rivolto al lungo termine e ai progetti slow, ma duraturi e racchiusi dentro al dossier di candidatura. Idee, eventi, incontri partecipati, aperti a tutti coloro che vorranno mettersi in gioco: a fare da fil rouge, 18 parole-chiave che parlano di montagna, di sostenibilità, di imprenditoria, di futuro. Di possibilità".

Ecco le 10 città ancora in corsa, regione per regione.

Ecco le città finaliste che si contendono il titolo di Capitale della Cultura per il 2024: 1. Ascoli Piceno; 2. Chioggia (VE); 3. Grosseto; 4. Mesagne (BR); 5. Pesaro; 6. Sestri Levante con il Tigullio (GE); 7. Siracusa; 8. Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA); 9. Viareggio (LU); 10. Vicenza.