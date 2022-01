Dopo tre anni sarà spento il semaforo tra Trucco e Airole

Primo febbraio 2022, ore 9: sarà un momento storico per la Val Roya. Verrà infatti spento il semaforo presente tra Trucco e Airole, da circa tre anni. La storicità dell’avvenimento lo si avverte dalla ‘convocazione’ di tutti i sindaci della valle, compresi quelli francesi, che si uniranno per una foto altrettanto storica.

Sarà rimosso domani, quindi, il semaforo in zona Gallera Bocche di Trucco, sulla Statale 20 del Colle di Tenda, percorribile solo a senso unico alternato da più di tre anni, in un luogo che ha dovuto anche fare i conti anche con la tempesta Alex dell’ottobre 2020. Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha invitato i colleghi italiani e francesi, per l'evento della rimozione, confermato dopo l’ultimo incontro con Anas.

Nell’ottobre scorso, l'ente nazionale aveva promesso la riapertura totale della strada a Trucco entro fine gennaio ma, a seguito della rimozione del cavo Enel da 15.000, che interferiva con il proseguo dei lavori, 11 giorni fa l'impresa ha organizzato la ripresa delle lavorazioni interessando metà galleria e al fine di consentire il prima possibile l'apertura a doppio senso, che ora vede la sua data in quella di domani.

Il semaforo rimarrà però, almeno per le ore notturne visto che resterà attivo dalle 21 alle 6, per circa 2 mesi. Questo per consentire i lavori di rifinitura, le barriere laterali con impianti e sottoimpianti, illuminazione e poi segnaletica orizzontale. Per permettere la viabilità e la vivibilità di un tratto fondamentale che collega il transito tra Liguria e Piemonte, importante da un punto di vista sia logistico che economico.