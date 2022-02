Sanremo 2022, Matteo Romano apre la finalissima: tutta la Granda è con lui!

Un "gasatissimo" Matteo Romano ha aperto la finalissima del 72° Festival di Sanremo. E' stato lui il primo dei 25 big ad esibirsi sul palco dell'Ariston, con la sua "Virale", sera dopo sera più convincente. Al termine dell'esibizione è il momento dei grazie. All'orchestra, al pubblico. E al padrone di casa: "Un'esperienza pazzesca. Grazie Ama!".

Il codice per votarlo è lo 01.

Stasera la proclamazione del vincitore. L'ultima classifica provvisoria lo vede al 12° posto, in risalita.

La Granda fa il tifo per lui, l'affetto per questo ragazzo di 19 anni dalla faccia pulita è davvero tanto. E lui lo ha sentito e lo sente.

Un'avventura incredibile per lui, esploso su TikTok in piena pandemia e ora sul palco più prestigioso d'Italia, su quel palco che non smette di spaventare anche gli artisti più consumati.

Matteo è cresciuto, esibizione dopo esibizione, nota dopo nota.

Timidisiomo e un po' contratto nella serata del suo esordio, mercoledì, più sicuro giovedì, alla seconda esibizione, ieri ha stregato il pubblico nella serata delle cover, in duetto con Malika Ayane nel brano Your Song di Elton John. Per molti critici e giornalisti, l'esibizione più convincente.

Stasera era perfettamente a suo agio nella sua ultima esibizione su quel palco magico e stregato, si è divertito e ha divertito.