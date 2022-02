A Valdieri l'amministrazione comunale consegna materiali per le scuole

Oggi, lunedì 7 febbraio è stata consegnata una prima parte del materiale che l’amministrazione comunale di Valdieri ha deciso di acquistare per dare un piccolo aiuto ai poli scolastici presenti nel territorio, la Scuola dell’Infanzia di Andonno, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Valdieri.

Insieme al materiale, che comprende un termometro ad infrarossi, guanti monouso, gel igienizzante per le mani, alcool etilico denaturato e rotoloni di carta multiuso, è stata consegnata una lettera di accompagnamento indirizzata al personale delle scuole e dei servizi educativi, insegnanti, educatori e collaboratori.

Qui di seguito la Lettera firmata dal sindaco Guido Giordana.

“Gentilissime e gentilissimi,

con queste poche righe desideriamo ringraziarvi per il grande impegno che avete profuso in questi difficili anni di pandemia che hanno reso complicata e difficile l’apertura delle scuole e dei servizi educativi, importantissimi per il futuro dei nostri ragazzi e della nostra comunità.

Oggi, vogliamo consegnarvi una prima parte del materiale che abbiamo deciso di acquistare come Amministrazione Comunale per dare un piccolo aiuto ai nostri poli scolastici.

Nelle prossime settimane abbiamo in programma una seconda consegna che vi omaggerà di una colonnina termoscanner e di una nuova fotocopiatrice a colori per il polo della Scuola dell’Infanzia.

Sperando che tutto ciò sia cosa gradita e funzionale, ribadisco la massima disposizione dell’attuale amministrazione comunale nel voler collaborare con l’Istituto Comprensivo di Robilante con l’obiettivo di migliorare ed incrementare l’attuale offerta formativa dei nostri ragazzi.

E’ presente, all’interno dell’amministrazione comunale, un rappresentate specifico per la gestione di tutto ciò che concerne l’istruzione; pertanto eventuali proposte e richieste per il sostegno a progetti attuali o futuri, potranno essere inviate all’Assessore con delega all’Istruzione, Giraudo Sharon, nonché Vicesindaco, che vi darà riscontro, nei limiti delle possibilità finanziarie del nostro bilancio.”