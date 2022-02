Per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco nella notte in un parcheggio di via Galimberti a Savigliano. L'allarme è scattato poco dopo le 2 di martedì 8 febbraio.

Completamente bruciato il mezzo e altre due auto adiacenti sono rimaste coinvolte nell'incendio.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo che hanno concluso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza intorno alle 5 del mattino. Sul posto anche i carabinieri.