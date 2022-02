Concert Jouet: al via la rassegna “Bottega teatrale dal 1900” al Monastero della Stella di Saluzzo

In Concert jouet la cantante Paola Lombardo assieme alla violoncellista Paola Torsi

Domenica 13 febbraio alle 16,30, al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a a Saluzzo), va in scena “Concert Jouet”. È il primo evento in programma nella rassegna “Bottega teatrale dal 1900”, sotto la direzione artistica della saluzzese Annachiara Busso, in collaborazione con la Compagnia Lombardo-Torsi, il patrocinio del Comune di Saluzzo e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

"La “Bottega teatrale dal 1900” – spiega Annachiara Busso – vuole essere una sorta di luogo in cui artigianato e teatro si fondono per regalare al pubblico dei pezzi d’autore unici. Una sorta di laboratorio immaginario in cui prendono vita i lavori artigianali degli artisti che, partendo dagli spettacoli del ‘900, li rimaneggiano adattandoli ai giorni nostri".

Oltre al Concerto Jouet in cui si parla dell’arte del restauro, con lo spettacolo “Una stanza per Virginia”, in calendario il 6 marzo, si affronta tutto il mondo del creare. La rassegna si concluderà il 3 aprile con “Sospiri” il cui protagonista è un artigiano tuttofare.

“Concert Jouet” unisce musica e comicità in un equilibrio costantemente in pericolo. Un concerto comico tutto al femminile per voce e violoncello, nel quale sono presenti incidenti e situazioni imprevedibili.

La cantante Paola Lombardo assieme alla violoncellista Paola Torsi presentano un continuo alternarsi tra grandi esibizioni artistiche e performance comiche. Il Concert Jouet, diretto dalla regista Luisella Tamietto, con la consulenza artistica e scenica di Nicola Muntoni, è una coinvolgente esibizione semi-seria, che si sviluppa in un recital comico, al limite della precarietà e delle situazioni imprevedibile con uno sguardo rivolto anche al mondo dei personaggi clowneschi.

Adatto ad un pubblico di ogni età, il Concert Jouet è stato selezionato dal Tofringe 2017 e ha ricevuto numerosi riscontri di pubblico e critica, con oltre 40 repliche in un anno.

Nel febbraio 2018, lo spettacolo ha vinto il premio del pubblico “Linutile del Teatro”.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it/prenotazioni o la numero 0175-291445 della Segreteria della Fondazione CrSaluzzo.