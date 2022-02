Anche Fossano il ricordo delle vittime delle foibe

Sì è svolta questa mattina, giovedì 10 febbraio, presso piazza Norma Cossetto la cerimonia in ricordo delle vittime delle Foibe organizzata dal Comune di Fossano in collaborazione con il Circolo Il Ragno.



Proprio Norma Cossetto, giovane vittima del comunismo jugoslavo, è stata ricordata dal sindaco Dario Tallone come esempio di coraggio e sacrificio. Il primo cittadino ha poi ricordato che nel 2020 venne inaugurato un cippo in memoria delle vittime delle Foibe su iniziativa dell'avvocato Anna Mantini e della sua Associazione.



Mantini, oggi consigliere di Parità Regionale, ha poi ripercorso le tappe che hanno portato il Parlamento italiano al riconoscimento della Giornata del Ricordo il 10 febbraio.