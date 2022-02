“Insieme per l’ospedale”: dieci associazioni scendono in campo a favore della nuova Dialisi dell’ospedale di Saluzzo

“Insieme per l’Ospedale”: dopo la firma dell’accordo tra i Comuni delle Terre del Monviso, la Regione Piemonte e l’Asl Cn1 per l’ampliamento del blocco D dell’ospedale di Saluzzo, con il potenziamento della Dialisi, si mobilitano per raggiungere la cifra necessaria alla realizzazione, 1 milione 550 mila euro, (secondo lo studio di fattibilità dell’Asl) Amministrazione, comuni del territorio, Unioni montane, Fondazione CrSaluzzo e le associazioni di volontariato attive in ambito "sanitario".

Sono dieci: Adas Saluzzo, Avis Comunale Saluzzo Odv, Fiore della Vita Savigliano, Lilt Saluzzo, Officina delle idee, Tribunale per i diritti del malato, Associazione nazionale alpini Saluzzo; Gruppo Artiglieri Aosta Saluzzo, Aido Barge Bagnolo Valle Po e Croce Verde di Saluzzo-ODV.

Hanno fatto il primo passo ieri, mercoledì 9 febbraio, nella sala rossa del municipio, con la sottoscrizione di un protocollo di impegno sull’obiettivo. Parte una campagna di raccolta fondi identificata dallo slogan “Insieme per l’ospedale ” e con un’immagine grafica specifica, presentata pubblicamente nell’incontro presieduto da Giovanni Damiano, presidente Officina delle idee.

Referente per i versamenti sarà proprio l’Officina delle idee, mentre il Comune di Saluzzo farà successivamente da tramite per i fondi raccolti, facendoli pervenire all’ASL CN1, insieme alle altre cifre devolute per il progetto del nosocomio.

Tutte le associazioni coinvolte hanno espresso convinto sostegno all’iniziativa, condiviso l'opinione della necessità e importanza di rifunzionalizzare il reparto dialisi dell’Ospedale di Saluzzo, attualmente collocato nella palazzina Einaudi, per potenziarne la fruibilità con la creazione di nuove postazioni e migliorarne la dotazione impiantistica.

Un servizio sanitario riconosciuto come strategico in un ambito territoriale particolarmente ampio e caratterizzato da condizioni orografiche e di trasporto spesso svantaggiate per la popolazione residente, costretta a rivolgersi ad altri ospedali.

Si alza la soglia d’interesse per l’ampliamento del polo sanitario cittadino con una reazione generale molto positiva verso la raccolta fondi, anche da parte di privati, ha sottolineato il sindaco Calderoni. Il fronte comune delle associazioni, tutte con grande credibilità e stima, come è stato sottolineato, amplifica la convinzione e rinnova l’entusiasmo per la causa dell’ospedale e la salvaguardia dei servizi di sanità pubblica.

Per il progetto la Regione si impegna con 300 mila, la Giunta Calderoni ha deciso che la quota Irpef dei cittadini destinata al Comune di Saluzzo, sarà dirottata sul progetto del blocco D, insieme allo stanziamento di 500 mila euro, deciso in consiglio comunale. La fondazione CrSaluzzo ha stanziato 100 mila euro. Per arrivare alla cifra necessaria alla realizzazione sono necessari ancora 300 mila euro.