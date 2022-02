La maglietta 'parlante': l'idea di Cinzia Mattei per sensibilizzare sul teatro

"Ed è proprio osservando me stessa" - racconta l'artista - "che ho avuto l'idea che è alla base della t-shirt. Ho incominciato da piccola lo studio della recitazione e poi ho affiancato al teatro le forme più moderne del doppiaggio e dello speakeraggio. Ho capito che il teatro, che molti nella nostra società sentono come una forma d'arte fuori moda e distante da ciò che cerca la gente oggi, è in realtà sempre presente e vivo proprio nelle forme di recitazione contemporanea, dove è più difficile riconoscerlo. Per fare un esempio, i ragazzi di oggi preferiscono seguire i contenuti di youtuber e tiktoker piuttosto che andare a teatro, senza rendersi conto che molti di quelli che diventano famosi sui social hanno una formazione teatrale e l'hanno saputa sfruttare per realizzare i loro video. Tutto ciò che noi attori impariamo in anni di studio e pratica (dalla recitazione pura alla drammaturgia allo studio sul personaggio) si rivela essenziale in campi anche lontani, dalla creazione di una serie di successo al copywriting pubblicitario."