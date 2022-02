Luci spente nel monregalese per l'iniziativa "Comuni al buio" contro il caro bollette

Luci spente alle 20 sui monumenti simbolo di moltissimi comuni italiani contro il caro bollette.

L’iniziativa è promossa da ANCI nazionale, che nelle scorse settimane ha rappresentato al governo le criticità segnalate dai sindaci e dalle ANCI regionali, tra cui l’ANCI Piemonte, una delle prime ad investire della questione i vertici dell’associazione nazionale.

In Granda sono diversi i comuni ad aver aderito all'iniziativa, tra questi Saluzzo, Bra, Alba, ma anche Beinette, Nucetto, Villanova Mondovì, San Michele, per citarne alcuni.

"Abbiamo deciso di aderire all'appello del Presidente dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro, per sensibilizzare il Governo circa il 'caro bollette' che colpisce tutti e per solidarietà nei confronti degli altri Comuni." - dichiara il sindaco Paolo Adriano - "Mondovì, infatti, è preservata da questo aumento dei costi grazie all'accordo che la nostra Amministrazione ha sottoscritto con ARDEA, l'azienda che gestirà tutta la pubblica illuminazione e che proprio in questi giorni ha avviato i lavori di riqualificazione della stessa".