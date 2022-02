A Revello un carnevale "bestiale”: laboratorio sul mimetismo animale per bambini e ragazzi

Sabato 19 febbraio dalle ore 14, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po in piazza Denina 5 a Revello, si svolge “Un carnevale bestiale”, un laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età.

Nel pieno del periodo di Carnevale, quando è tradizione studiare travestimenti e indossare costumi particolari per divertimento, il laboratorio si focalizza su quegli animali per i quali il mimetismo è una caratteristica precisa, che viene messa in atto per trarne un vantaggio nei confronti di altre specie, solitamente per garantirsi una forma di difesa nei confronti degli attacchi di predatori.

I ragazzi verranno portati alla scoperta di questo importante e complesso tema attraverso un approccio che mescola il gioco e la didattica.

Il laboratorio è proposto dal Parco del Monviso, con la collaborazione dell’Associazione di Accompagnatori Naturalistici Vesulus, responsabile delle attività di educazione ambientale promosse dall’Ente.

La partecipazione è gratuita, l’evento si svolgerà nel rispetto delle misure legate all’emergenza Covid-19 e al possesso, se dovuto, del green pass. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare l’Associazione Vesulus al tel. 342.9973049 o via mail su vesulus@gmail.com.

"Il Parco del Monviso continua a investire sui giovani e sui giovanissimi, per stimolarli ad approfondire la conoscenza della natura e delle sue tante curiosità.

I ragazzi rappresentano il nostro futuro e per questa ragione ci impegniamo sia nella didattica scolastica che nelle attività laboratoriali come questa.

Compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria, ripartiamo a Revello con una serie di iniziative che mescolano con grande equilibrio il gioco e la didattica", ricorda il presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti.

Con questo laboratorio si inaugura un ciclo di attività che, a cadenza mensile e fino a giugno, si svolgeranno nei locali del Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello o nelle sue vicinanze: il prossimo appuntamento, dedicato all’orienteering, è in calendario sabato 19 marzo.