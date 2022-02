Ricoveri ancora in calo in Piemonte. In Granda i guariti sono il doppio dei nuovi positivi

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.891 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3.029 dopo test antigenico), pari al 6,9% di 56.001 tamponi eseguiti, di cui 48.108 antigenici. Dei 3.891nuovi casi gli asintomatici sono 3.345 (86%).

I casi sono così ripartiti: 2963 screening, 662 contatti di caso, 266 con indagine in corso

Il totale dei casi positivi diventa 942.195, così suddivisi su base provinciale:

77.016 Alessandria,

43.210 Asti,

36.341 Biella,

127.674 Cuneo (+ 339 rispetto a ieri),

71.927 Novara,

499.564 Torino,

33.451 Vercelli,

33.594 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 4.598 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.820 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 97 ( -2 rispetto a ieri)

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.732 (-62 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 73.371

I tamponi diagnostici finora processati sono 15.007.315 (+56.001 rispetto a ieri).

I DECESSI DIVENTANO 12.817

Sono 22, 2 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.817 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.702 Alessandria,

775 Asti,

490 Biella,

1.576 Cuneo (+ 2 nelle ultime 24 ore),

1.031 Novara,

6.107 Torino,

594 Vercelli,

415 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 127 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

854.178 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 854.178 (+ 8.423 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

70.351 Alessandria,

39.968 Asti,

32.861 Biella,

117.833 Cuneo (+ 874 da ieri),

67.390 Novara,

453.721 Torino,

30.340 Vercelli,

31.008 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.328 extraregione e 7.378 in fase di definizione.

VACCINI

Sono 16.662 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 1.708 è stata somministrata la prima dose, a 3.841 la seconda, a 11.073 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.466.067 dosi, di cui 3.243.483 come seconde e 2.639.329 come terze.

Terapie intensive: i 2/3 non vaccinati.

Dai dati aggiornati all’11 febbraio in Piemonte i due terzi dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati (ovvero si tratta di persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale o hanno ricevuto soltanto di recente una dose e quindi non hanno ancora completato il ciclo primario).

In particolare, sui 97 ricoveri della giornata di oggi 61 riguardano pazienti non vaccinati (39 uomini e 22 donne), 36 sono invece pazienti vaccinati (25 uomini e 11 donne) ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.