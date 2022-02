Furto in pieno lockdown in una caffetteria di Cuneo: pluripregiudicato condannato

Era il dicembre 2020, pieno lockdown, e le strade di Cuneo erano deserte quando G.C un cinquantenne calabrese, domiciliato a Cuneo, vagava per la città a bordo di una bicicletta rubata in un garage di Via Coppino. L’uomo nella notte del 10 dicembre, era entrato in una bar di via Amedeo II, e qui, era stato visto da un residente della zona scappare con la refurtiva sottobraccio, una cassetta contenete l’incasso. Centocinquanta euro il ‘bottino’.

“Sono stato svegliato dal rumore della serranda del bar -ha riferito il testimone-. Mi sono affacciato dal balcone e ho visto C.G. fuggire sulla bicicletta. Ho chiamato la polizia e ho descritto come era vestito”.

L’imputato era poi stato fermato dalle autorità al Rondò Garibaldi. La bicicletta invece era stata poi rinvenuta appoggiata in una siepe in Via Toselli. Durante l’esame aveva riferito al giudice che quella sera aveva litigato con la sua compagna e che, racimolato qualche spicciolo, voleva comprare un biglietto per Torino.

C.G., pluripregiudicato, con una ventina di precedenti per furto, oltre a ricettazione ed evasione, è stato condannato a 9 anni di carcere con la pena accessoria di 2 anni di casa lavoro e la dichiarazione di delinquenza abituale.