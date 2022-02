Incidente stradale a evello, in località Paschiero, dove si sono scontrate due autovettura. Una, elettrica, si è ribaltata a seguito dell'impatto, finendo in un fossato adiacente la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Presente anche l'emergenza sanitaria. le persone coinvolte non avrebbero riportato conseguenze gravi.