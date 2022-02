Treni della neve: dopo le modifiche gli orari continuano a non coincidere

Il 22 gennaio la Regione Piemonte ha modificato gli orari di quasi tutti i treni della neve “Limone-Tenda-Limone”, nove su dodici, dopo le proteste di Enti, Associazioni e cittadini che evidenziavano imbarazzanti mancanze di coincidenze da e per Tenda e da e per Limone.



L’Assessore Gabusi, con una bella faccia tosta, anziché dire che erano stati fatti degli errori dichiarava che i cambiamenti erano stati definiti per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori e quindi grazie a lui la situazione migliorava nettamente.



Tutto a posto quindi? Purtroppo no, ancora una volta i compiti non sono stati fatti bene e, incredibilmente, “saltano” ancora alcune coincidenze, due precisamente. Prima coincidenza mancata e sua soluzione. L’orario del treno 22967 che parte da Limone alle 9,15 non permette (da lunedì a sabato feriali) la coincidenza per 4 (!) minuti con il treno 11217 proveniente da Cuneo da dove parte alle 8,41 ed arriva in stazione a Limone alle 9,19. Ritardando la partenza alle 9,30 da lunedì a sabato feriali il problema e’ risolto. La partenza da Limone alle 9,15 resterebbe soltanto nei giorni festivi (quando non è effettuato il treno delle 8,41 da Cuneo). In ogni caso, la coincidenza a Tenda per Breil-sur-Roya e Nizza è alle 11,43.



Seconda coincidenza mancata e come risolverla. L’orario del treno 22968 che parte da Tenda alle 9,55 non va bene perché non permette la coincidenza con un autobus che arriva da Breil-sur-Roya. Per permettere la coincidenza la partenza dovrebbe essere alle 10,15 (il sabato, la domenica e i festivi, quando il bus da Breil-sur-Roya arriva a Tenda alle 10,09) o alle 10,40 (negli altri giorni feriali, quando il bus da Breil-Sur-Roya arriva a Tenda alle 10,29) Queste modifiche permetterebbero comunque la coincidenza a Limone per Cuneo alle 11,32 con il treno 11222 (da lunedì a sabato feriali) o 11224 (nei festivi).



E’ proprio così difficile per la Regione fare le cose per bene fino in fondo? Ma la confusione non finisce qui. La scadenza dei treni per la neve non è chiara: inizialmente si è parlato del 10 aprile (come indicano tuttora i tabelloni cartacei nella stazione di Limone), poi si è scesi al 3 aprile, successivamente si è ancora anticipato al 27 marzo ed ora l'orario ufficiale dice 27 febbraio. E dal 28 febbraio i viaggiatori e, in particolare, i lavoratori pendolari/transfrontalieri cosa dovranno fare?



Grazie,

Comitato Difesa Ferrovie Locali di Cuneo

Comitato Amici della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza