La "CNN travel" inserisce la Cuneo-Nizza tra gli itinerari in treno imperdibili per il 2022

C'è tanta Italia tra gli itinerari in treno più belli consigliati nel 2022 dalla CNN, sezione viaggi. E tra gli itinerari da scoprire viene inserita anche la Ferrovia delle Meraviglie, la Cuneo-Nizza. Con questa descrizione:

Il viaggio da Cuneo, tra le montagne piemontesi, fino a Nizza, in Costa Azzurra, è così bello che nel 2021 il FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) l'ha dichiarata, grazie a migliaia di voti, una delle le cose più preziose d'Italia. Scendendo per 1.000 metri (3.280 piedi) per 60 miglia, è un viaggio sbalorditivo attraverso montagne, alti viadotti e giù per il Mar Mediterraneo, attraversando continuamente l'Italia e la Francia. Non c'è da stupirsi che sia conosciuta come la "Ferrovia delle meraviglie". Una sezione era stata chiusa da ottobre 2020 a causa dei danni causati dalla tempesta Alex; la linea è stata completamente riaperta il 21 dicembre 2021.

Un ennesimo riconoscimento internazionale per questa ferrovia così amata eppure così poco valorizzata. Con orari che la rendono inutilizzabile e tempi di percorrenza troppo lunghi. Eppure sarebbe la perfetta alternativa alla statale 20 del colle di Tenda, che non sarà agibile per raggiungere Nizza o la Liguria fino alla fine del 2023.

Non solo, la Cuneo-Nizza è stata inserita nella Comprehensive Network, una rete globale (da realizzarsi entro il 2050) che mira a garantire la piena copertura del territorio dell’UE e l’accessibilità a tutte le regioni.

Fa infatti parte del corridoio Mediterraneo, uno dei quattro che attraverseranno l'Italia in quanto asse strategico ferroviario nell'ambito della rete europea TEN-T e del sistema nazionale integrato dei trasporti.

Una linea ferroviaria alla quale, quindi, vengono riconosciute enormi potenzialità, per la valorizzazione della quale, da anni, si battono molti cittadini. Ma, nei fatti, è una linea sulla quale mancano strategia politica e interesse concreto.