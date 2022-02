Matrimonio nel segno del vetro tra la cuneese Bottero e i francesi di Tiama

Si chiama GlassFORM.ai la joint venture creata da Bottero Spa di Cuneo e Tiama di Lione (Francia). La nuova società, con sede a Rovereto, in provincia di Trento, è operativa da inizio 2022 ed è nata con l’obiettivo di sviluppare e vendere soluzioni software basate su tecnologie di "machine learning" e intelligenza artificiale, il tutto per controllare e ottimizzare il processo di formatura di contenitori in vetro.



Bottero, fondata nel 1957, è l’unica azienda al mondo attiva sia nel settore del vetro piano che del vetro cavo attraverso la fornitura di macchinari di alta tecnologia a clienti di tutto il mondo. La costituzione di GlassFORM.ai è un’iniziativa congiunta con Tiama, leader mondiale nella fornitura di soluzioni d’ispezione e controllo qualità per l’industria degli imballaggi in vetro.



GlassFORM.ai realizza soluzioni avanzate per il controllo automatico del processo di formatura dei contenitori in vetro realizzati nelle vetrerie secondo i più evoluti standard produttivi; queste soluzioni aumenteranno la sostenibilità del settore tramite il risparmio energetico e l’alleggerimento dei contenitori e il livello di automazione e di sicurezza intrinseca riducendo l’interazione degli operatori con le macchine.



Non solo: grazie all’utilizzo di innovative soluzioni di intelligenza artificiale si apriranno nuove opportunità d’impiego anche per i lavoratori del domani. Tra le prime soluzioni disponibili grazie a GlassFORM.ai vi è il controllo automatico della formatura della goccia che diventerà contenitore, oltre a soluzioni che ottimizzeranno la stabilità e l’accuratezza del processo di produzione.



“L’automazione è oggi di straordinaria importanza nell’industria vetraria e i prodotti Bottero sono da sempre all’avanguardia grazie a soluzioni innovative, sviluppate sfruttando le nostre competenze di processo e tecnologia, incluse quelle in machine learning e artificial intelligence - dichiara Marco Tecchio, ceo di Bottero Spa e di GlassFORM.ai -. La joint venture con Tiama è una tappa essenziale nel nostro sviluppo strategico che ambisce alla completa automazione del processo di formatura del vetro. Grazie alla leadership di Tiama nel mondo dei sensori e del controllo qualità e alla competenza di Bottero nella produzione di impianti per la lavorazione vetro e nel processo di formatura, GlassFORM.ai diventerà un riferimento nell’industria del vetro, fornendo le più avanzate soluzioni di controllo di processo ai nostri clienti. In GlassFORM.ai stiamo costituendo un team giovane, ma di elevata professionalità e competenza tecnica, che ci permette di accelerare lo sviluppo del prodotto”.



Il progetto di creazione e sviluppo di GlassFORM.ai si avvale della collaborazione di Trentino Sviluppo (l’agenzia della Provincia Autonoma di Trento che assiste le aziende interessate a localizzarsi in Trentino) e del Centro per l’Industria digitale Fbk-Fondazione Bruno Kessler, fondazione di ricerca che opera nel campo delle tecnologie, dell’innovazione e delle scienze umane e sociali.





CHI SONO

Bottero è un gruppo italiano fondato nel 1957 specializzato nella produzione di macchine e impianti per la lavorazione del vetro anche in un ciclo continuo di 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Bottero esporta il 95% dei propri prodotti all’estero. L’azienda è presente in oltre 100 Paesi con più di 50mila installazioni attive. È leader mondiale nella realizzazione di impianti in due settori: vetro piano e vetro cavo (contenitori in vetro). La Bottero è l’unica azienda al mondo a poter fornire esperienza ed alta tecnologia in tutti i campi della lavorazione del vetro mediante la fornitura di macchinari e impianti dedicati, dal vetro piano monolitico e laminato alla produzione di contenitori in vetro, fino alla realizzazione di linee complete per la produzione di lastre float e laminato.



Tiama è uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni d’ispezione e controllo qualità per l’industria dei contenitori in vetro. I suoi clienti sono produttori di bottiglie, vasi o fiale ubicati nei 5 continenti. Tiama fornisce dati e indicazioni in tempo reale per aiutare i produttori di vetro a produrre articoli con la massima qualità e migliorare la loro efficienza e produttività. Le macchine dell'azienda sono ricche di sensori e sono installate sia nell’area di impianto dove viene formato il contenitore che in quella di controllo qualità.