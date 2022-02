Quali sono i vantaggi dei contratti di leasing per l’acquisto di un camion?

I camion e i trattori stradali sono fondamentali per numerose attività. Il contributo dei mezzi da lavoro è innegabile, ma non tutti possono permettersi l’acquisto di un autocarro nuovo. Per ridurre la spesa si possono valutare anche altre opzioni alternative.

La soluzione più popolare al momento è rappresentata dal contratto di leasing che prevede l’affitto del camion per un determinato periodo di tempo. Al termine del noleggio il bene può essere restituito o acquistato tramite il pagamento della differenza tra il valore e le rate versate nel piano di ammortamento. Prima di valutare questa opzione si devono valutare diversi elementi come, ad esempio, l’anzianità dell’autocarro.

Il risparmio è un fattore allettante che non deve prevalere sul giudizio complessivo. Grazie al web si possono cercare numerose opportunità proposte da commercianti privati e concessionarie autorizzate. In questo articolo scopriremo come cercare un mezzo da lavoro online per soddisfare le proprie esigenze imprenditoriali e commerciali.

Come individuare e acquistare un camion su internet

Il web è divenuto negli ultimi anni il punto di riferimento per la compravendita degli autocarri nuovi e usati. Il contratto di leasing rappresenta in questo contesto il sistema più opportuno per ampliare il proprio parco mezzi. Un elemento fondamentale da prendere in considerazione per la scelta del veicolo è l’anzianità. Un camion che opera da più di 5 anni a pieno regime richiede, infatti, una spesa ulteriore per la copertura dei costi di manutenzione. Un prezzo molto conveniente può trarre in inganno l’acquirente inconsapevole degli esborsi provocati dai futuri interventi di riparazione.

Il web riduce drasticamente il tempo impiegato per l’acquisto di un mezzo perché influenza direttamente la valutazione dell’operazione. Tutte le informazioni disponibili rendono obsoleta e inutile la visita presso qualsiasi concessionario. Tramite pc o smartphone si possono stimare, infatti, quali sono le migliori garanzie proposte direttamente da casa. In questo modo si prendono decisioni più oculate che riducono le eventuali ripercussioni sul bilancio economico.

Per questo sono nate numerose piattaforme multimediali che propongono gli annunci di concessionari e privati. I siti dedicati alla compravendita dei mezzi da lavoro costituiscono attualmente una fetta importante di tutto il mercato internazionale. Il segreto di questo successo è molto semplice: queste piattaforme si pongono solo come semplici intermediari tra l’acquirente e il venditore. In pratica, offrono un servizio per chi è alla ricerca di un camion nuovo o usato.

Quali sono i migliori veicoli commerciali disponibili online?

Tutti gli autocarri proposti in rete devono essere accompagnati da una dettagliata scheda tecnica. Le informazioni sono necessarie per valutare la convenienza dell’eventuale acquisto. Iveco Trakker è uno dei migliori camion per il trasporto di merci pesanti disponibili sul web. Rispetto agli altri veicoli commerciali garantisce elevate prestazioni nei contesti più complessi come i cantieri e le cave.

È stato perfino impiegato nella celebre competizione sportiva del Rally Dakar conquistando il secondo posto nell’edizione del 2012. Iveco Trakker è un veicolo concepito per soddisfare ogni esigenza fuori strada perché è stato progettato con il contributo dei clienti e dei concessionari. L’alternativa più valida è rappresentata dal modello Iveco Stralis da Italia. Questo autocarro consolida l’immagine dell’impresa specializzata nei mezzi commerciali perché è stato realizzato per ridurre i consumi di carburante e ottimizzare le prestazioni per i lavori che richiedono lunghe percorrenze su strada.