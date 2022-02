Come si aderisce al RUNTS? Confindustria chiarisce con un webinar

“Registro Unico del Terzo Settore: istruzioni per l’uso” è il titolo del webinar gratuito proposto da Confindustria Cuneo, organizzato in collaborazione con la Regione Piemonte (alle Regioni è demandato l’incarico di gestire, su base territoriale e con modalità informatiche, il nuovo Registro), che si svolgerà giovedì 24 febbraio, alle 14,30.



L’appuntamento è stato indetto per fornire indicazioni tecniche e operative. Sarà risposto a domande del tipo: Quali sono le modalità di accesso al Runts (Registro Unico del Terzo Settore)? Chi è legittimato a presentare l’iscrizione? Quale documentazione serve all’ente per l’iscrizione?



Il Runts è operativo dal 23 novembre 2021, quando ha avuto inizio la trasmigrazione delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) e delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) al nuovo registro. Tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti per essere qualificate Enti del Terzo Settore, non iscritte ai preesistenti registri Aps e Odv, possono iscriversi al Runts attraverso la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestita in collaborazione con ciascuna Regione.



Il Terzo Settore è un universo variegato che comprende realtà locali grandi e piccole, le cui finalità vanno dall’aiuto alle famiglie in difficoltà all’inserimento lavorativo di soggetti disabili, dalla promozione di spettacoli all’organizzazione di eventi e di iniziative culturali, solo per citare alcuni àmbiti di intervento.



Per un lungo periodo il mondo imprenditoriale e quello no profit hanno viaggiato su strade parallele, ma, con il passare del tempo, le occasioni di confronto e di incontro sono diventate sempre più frequenti, spesso dando vita a strette collaborazioni. Ad esempio, sono parecchie le imprese industriali che affidano commesse e lavorazioni alle cooperative sociali, quelle nelle quali sono impegnati soggetti svantaggiati.



Da tempo Confindustria Cuneo sta sensibilizzando i soci all’assunzione vera e propria di persone disabili attraverso il supporto del proprio disability manager, nella convinzione che l’accoglienza verso chi ha difficoltà determini grandi risultati in termini di miglioramento delle relazioni tra dipendenti, generi solidarietà tra di loro e verso il nuovo o i nuovi arrivati, comporti una nuova presa di coscienza e assunzione di responsabilità che fa crescere umanamente e professionalmente il personale.



All’interno del Terzo Settore, uno spazio di particolare interesse da parte di Confindustria è quello riservato alle associazioni culturali, tant’è vero che è stata costituita la Sezione cultura e intrattenimento, presieduta da Beppe Incarbona, che ha suscitato forte interesse e ha raccolto molte adesioni.



Durante il webinar ai saluti iniziali di Valerio D’Alessandro, vicedirettore di Confindustria Cuneo, seguiranno le relazioni di Antonella Caprioglio, dirigente del Settore politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione sanità e welfare della Regione Piemonte, e di Maria Assunta Bergesio, funzionario presso l’Ufficio decentrato di Cuneo dello stesso organismo regionale.



A coordinare il webinar sarà Nadia Ferraro del Servizio fisco e dogane di Confindustria Cuneo. Ci si può iscrivere tramite il form che si trova sulla pagina web confindustriacuneo.it/calendario.