Da oggi Mondovì si veste per il Carnevale: "GigaMoro", 'ciciu' per le vie di Breo e nuovo mapping per "Luci a Piazza"

A partire da questa sera, giovedì grasso, alle 18.30, i palazzi di Mondovì Piazza renderanno omaggio al Carlevé con una nuova proiezione a tema.

Oltre al mapping sulle facciate barocche di piazza Maggiore si svelerà il del maestoso ‘moro seduto’ contornato dalla sua Corte in maschera.

IL GIGAMORO

Ritorna il gonfiabile dedicato al "Moro", simbolo del Carnevale monregalese, realizzato lo scorso anno dalla Fly In di Bene Vagienna. Quest'anno il "GigaMoro", come è stato ribattezzato, sarà in versione seduta e itinerante. Questa mattina ha fatto la sua prima apparizione in piazza Maggiore, ma da domani visiterà diversi angoli della città.

"Sarà un giovedì grasso entusiasmante – dichiara Mattia Germone, presidente dell’associazione La Funicolare – con il ‘moro seduto’ e la sua Corte ad accogliere il terzo cambio di scena dell’installazione ‘Luci a Piazza’. Da ormai due mesi il salotto barocco del Monte Regale accoglie curiosi e visitatori attratti da uno spettacolo difficile da descrivere a parole: favorire flussi continui è l’obiettivo primario, in accordo con l’Amministrazione comunale, per giungere ad una città turistica senza stagioni. Unendo le tante manifestazioni che già caratterizzano il nostro ricco calendario possiamo ottenere attenzione continua a livello nazionale ed internazionale".

"LUCI A PIAZZA"

La nuova ‘mappatura’ renderà omaggio al progetto @VisitPiazza con ampio risalto al Carlevè oltre che ai numerosi monumenti della Città ed all’intero territorio monregalese tra cui i giardini del Belvedere, la Torre Civica, il museo della stampa, il museo della ceramica, il Santuario di Vicoforte e… le mongolfiere.

Continua dunque la magia con l’illuminazione del patrimonio più prezioso della Città di Mondovì, esaltando la sua storia secolare: un’esperienza immersiva che ha già ottenuto il titolo di appuntamento fisso, ogni giorno, dal tramonto in poi. Un palcoscenico reso prestigioso grazie a contributi importanti tra cui spiccano quelli della Città di Mondovì e della Prato Nevoso Ski, oltre al sostegno della Fondazione CRC e della Banca Cambiano 1884.

"Ringrazio a nome dell’associazione sia i sostenitori iniziali del progetto – conclude Germone – sia la Famija Monregaleisa e tutti gli sponsor che hanno deciso di appoggiare l’iniziativa specifica del Carlevè: ATL del Cuneese, Confcommercio, Cantine Bonaparte, Hotel Commercio, MD Center, No Comment eventi, Saisef e Silvateam".

Le sorprese per questa edizione del Carnevale, ancora segnata dalla pandemia, proseguiranno nella giornata di sabato 26 febbraio quando sua maestà il Moro verrà posizionata a Breo, nei pressi della fontana “La gòj d'esse a Mondvì”, per ritornare in piazza Maggiore domenica 27 febbraio.

Il martedì grasso, 1° marzo, trascorrerà sotto lo sguardo del moro che tornerà a Breo in piazza Ellero, trasferendosi poi in altri luoghi nei giorni successivi

Intanto per le vie di Breo, per rendere omaggio alle giornate dei ‘magnin’ (venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 febbraio) sono comparsi i ‘ciciu’: maschere, sculture, cimeli vari, recuperati e rinnovati per l’occasione, provenienti da carri storici.