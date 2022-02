Ediliziacrobatica assume un responsabile Area ad Asti

È un’occasione da non perdere quella che EdiliziAcrobatica S.p.A., la multinazionale leader in Italia e in Europa nell’edilizia su fune, offre ai residenti dell’Astigiano, territorio piemontese in cui l’azienda sta crescendo in maniera decisa. E, proprio per sostenere questa crescita, l’azienda sta cercando geometri, architetti o ingegneri che possano ricoprire il ruolo di Responsabile Area.

Entrare in EdiliziAcroabtica significa entrare a far parte di un ambiente giovane e dinamico, in continua evoluzione, meritocratico e con ottime opportunità di carriera. Infatti, molte delle nostre figure, dall’assistente di cantiere, allo stagista neolaureato, hanno la possibilità di crescere professionalmente e personalmente fino ad arrivare a occupare cariche manageriali.

Questo perché, per un giorno al mese, l’azienda interrompe la produzione per formare tutti i suoi collaboratori, sia da un punto di vista tecnico che personale, creando dei percorsi di formazione su misura per ognuno di essi.

“Il nostro obiettivo -spiega Anna Marras, socia di EdiliziAcrobatica e consigliera di amministrazione con delega alle risorse umane - è offrire occupazione e formazione, in un settore in forte crescita ed espansione su tutto il territorio italiano. Entrando a far parte del nostro team si ha la possibilità di intraprendere un percorso di crescita personale e professionale che ha l’obiettivo di far vincere nella vita e nel lavoro ognuna delle nostre persone”.

La selezione è riservata a geometri, ingegneri e architetti, per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum a: carriere@ediliziacrobatica.com



_____________________________________

EdiliziAcrobatica SpA, è l’azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza. Fondata a Genova nel 1994 da Riccardo Iovino, l’azienda conta oggi circa 1.400 collaboratori e 100 aree operative in Italia e Francia.

La tecnica che utilizza le consente di effettuare interventi senza l'utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree, offrendo così al cliente finale servizi di qualità e l’abbattimento dei costi del ponteggio.

I lavori su corda in cui EdiliziAcrobatica è specializzata, sono particolarmente indicati per la manutenzione ordinaria e straordinaria di palazzi e condomini, alberghi e monumenti storici.

La tecnica messa a punto da EdiliziAcrobatica assicura, infatti, numerosi vantaggi sia in termini di agibilità per condòmini e ospiti degli hotel, sia in termini di sicurezza per i residenti che di accesso ai monumenti che, anche durante le opere di restauro e manutenzione restano sempre a disposizione dei turisti.

Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi da febbraio 2019, EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei cantieri, con 44,8 milioni di ricavi, in crescita del 14% rispetto al 2019.